Rusi bijesni na Armeniju: Dali ste Zelenskom platformu za antiruske izjave

Tijekom prošlotjednog posjeta Erevanu, domaćinu osmog susreta Europske političke zajednice, Zelenski je rekao da se Rusija boji da bi „bespilotne letjelice mogle zujati iznad Crvenog trga” tijekom vojne parade 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Parada je u subotu održana prema planu, no zbog prijetnje napadima ukrajinskih dronova bila je u smanjenom obliku i bez uobičajenog punog prikaza naoružanja.

Moskva je još u četvrtak pozvala armenskog veleposlanika na razgovor kako bi prosvjedovala protiv onoga što je opisala kao „terorističke prijetnje Rusiji” koje je Zelenski uputio iz Erevana.