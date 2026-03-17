U urušavanju skele u Beču poginulo četvero ljudi

Građevinski radovi izvodili su se u dvorištu stare zgrade u bečkoj četvrti Alsergrund. Prema riječima glasnogovornika vatrogasne službe Martina Hofbauera, nesreća je prijavljena oko 14:30 sati. Dijelovi skele i oplate, koji su korišteni tokom izlivanja betona, srušili su se.

U početku je postojala bojazan da bi nekoliko radnika moglo biti zatrpano. Grupa građevinskih radnika uspjela je sama napustiti mjesto nesreće.