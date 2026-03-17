U urušavanju skele u Beču poginulo četvero ljudi

Četiri osobe su poginule nakon urušavanja skele na gradilištu u dvorištu stambene zgrade u elitnom devetom bečkom okrugu, rekao je u utorak glasnogovornik policije
Građevinski radovi izvodili su se u dvorištu stare zgrade u bečkoj četvrti Alsergrund. Prema riječima glasnogovornika vatrogasne službe Martina Hofbauera, nesreća je prijavljena oko 14:30 sati. Dijelovi skele i oplate, koji su korišteni tokom izlivanja betona, srušili su se.
U početku je postojala bojazan da bi nekoliko radnika moglo biti zatrpano. Grupa građevinskih radnika uspjela je sama napustiti mjesto nesreće.
Međutim, 45-godišnji muškarac je teško povrijeđen - zadobio je teške povrede glave i prelome ruku i nogu. Njegove povrede se ne smatraju opasnim po život, prema izvještajima.
Sada je prevezen na traumatološko odjeljenje bolnice, rekao je glasnogovornik profesionalne spasilačke službe. Teško povrijeđeni radnik ležao je na mjestu događaja nekoliko minuta prije nego što je spašen. Iako je prvobitno objavljeno da nema daljnjih povreda, loše vijesti su stigle kasno poslijepodne.