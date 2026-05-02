službeni razlog se čeka

Oduzeo mu odlikovanja, zamrznuo imovinu: Brutalan udarac Zelenskog bivšem predstojniku ureda

Bi. S. / Hina

02.05.2026 u 22:32

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Robin van Lonkhuijsen
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije bivšem predstojniku svoga ureda Andriju Bohdanu, prenosi u subotu agencija dpa

Prema objavljenoj uredbi, mjere uključuju oduzimanje državnih odlikovanja, zamrzavanje imovine, zabranu komercijalnih transakcija kao i iznošenje kapitala iz zemlje.

Sankcije bi trebale ostati na snazi 10 godina, a službeni razlog za njih nije predočen.

Bohdan je predvodio ured predsjednika od svibnja 2019. do veljače 2020. godine.

Bohdan je sam dao naslutiti na Facebooku da bi taj potez mogao biti povezan s nedavnim medijskim izvješćima o mogućoj umiješanosti Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenske u koruptivne radnje.

Sugerirao je da predsjednik sumnja na povezanost između medijskih objava i Bohdanova odvjetničkog rada.

Mediji javljaju da je uz Bohdana ukrajinski predsjednik uveo sankcije za još četiri osobe.

