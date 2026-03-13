prometna nesreća

Pijan i bez vozačke jurio Zagrebom pa se zabio u ogradu i stup, završio u zatvoru

13.03.2026

U optužnom prijedlogu predložena je kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

U nedjelju 8. ožujka oko 23.10 sati u zagrebačkoj Ulici Medpotoki dogodila se prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta, a vozač je završio u zatvoru.

Kako je danas izvijestila policija, 46-godišnji muškarac upravljao je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka krećući se Ulicom Medpotoki u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 14 nije vozio sredinom obilježene prometne trake, već je skrenuo udesno preko rubnog kamena te udario u metalnu ogradu.

Vozilo se potom nekontrolirano nastavilo kretati i udarilo u stup javne rasvjete, koji je od siline udarca odbačen na stablo.

Policijski očevid pokazao je da je vozač bio pod utjecajem alkohola od 1,60 promila te da uopće nema vozačku dozvolu, odnosno nikada nije položio vozački ispit ni za jednu kategoriju vozila. Nesreću je pritom skrivio sam, a nastala je materijalna šteta.

Policija ga je uhitila i privela na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. U optužnom prijedlogu predložena je kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u zatvoru do 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu.

