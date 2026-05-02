Zatvorena nobelovka u teškom stanju: 'Njezin život je u rukama Irana'

Čelnik norveškog Nobelovog odbora rekao je u subotu da je život zatvorene laureatkinje Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi u rukama iranskih vlasti nakon što je njezino zdravlje postalo 'ozbiljno narušeno' te je pozvao da je se pusti i preda njezinu zdravstvenom timu
Mohammadi je premještena iz zatvora u bolnicu u petak poslije 'katastrofalnog urušavanja njezina zdravlja, uključujući i dvije epizode potpunog gubitka svijesti i teškog srčanog udara', rekla je zaklada kojom upravlja njezina obitelj.
Zaklada Narges Mohammadi rekla je da je premještaj bio nužnost nakon što su zatvorski liječnici ustvrdili da se njezino stanje ne može liječiti 'na licu mjesta'.
Mohammadi, koja je u 50-im godinama života, osvojila je Nobelovu nagradu za mir za svoje zalaganje za poboljšanje ženskih prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Sumnja se da je doživjela srčani udar kasno u ožujku, rekla je njezina obitelj.
U subotu je zaklada rekla da se nobelovka nalazi u nestabilnom stanju te da prima kisik. Zaklada je pozvala na njezino premještanje u bolnicu u Teheranu.
Reuters nije mogao nezavisno potvrditi njezino stanje.
Joergen Watne Frydnes, predsjednik norveškog Nobelovog odbora koji uručuje Nobelovu nagradu za mir rekao je da iranske vlasti moraju pustiti Mohammadi njezinom posvećenom zdravstvenom timu kako bi hitno primila liječenje jer je njezin život u opasnosti.
'Zatvorena je samo zbog svoga miroljubivog humanitarnog rada. Njezin život je u rukama iranskih vlasti', rekao je Reutersu u subotu.
Aktivistica, koja je prošla kroz tri zahvata angioplastike, suočava se s 'izravnom i neposrednom' prijetnjom prava na život, rekla je njezina obitelj. 'Pozivamo da se odmah odbace sve optužbe te da se sve kazne nametnute za njezin miroljubivi humanitarni rad bezuvjetno ponište'.
Mohamadi je osuđena na novu zatvorsku kaznu od 7 i pol godina, priopćila je zaklada u veljači, nekoliko tjedana prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Nobelov odbor tada je pozvao Teheran da je odmah oslobodi.
Uhićena je u prosincu nakon što je osudila smrt odvjetnika Hosrova Alikordija.
Tužitelj Hasan Hematifar rekao je novinarima da je tada davala provokativne primjedbe na Alikordijevoj komemoraciji u sjeveroistočnom gradu Mašhadu i poticala prisutne 'da skandiraju slogane koji krše norme' i 'remete javni mir'.