Zatvorena nobelovka u teškom stanju: 'Njezin život je u rukama Irana'

Mohammadi je premještena iz zatvora u bolnicu u petak poslije 'katastrofalnog urušavanja njezina zdravlja, uključujući i dvije epizode potpunog gubitka svijesti i teškog srčanog udara', rekla je zaklada kojom upravlja njezina obitelj.

Zaklada Narges Mohammadi rekla je da je premještaj bio nužnost nakon što su zatvorski liječnici ustvrdili da se njezino stanje ne može liječiti 'na licu mjesta'.

Mohammadi, koja je u 50-im godinama života, osvojila je Nobelovu nagradu za mir za svoje zalaganje za poboljšanje ženskih prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Sumnja se da je doživjela srčani udar kasno u ožujku, rekla je njezina obitelj.

U subotu je zaklada rekla da se nobelovka nalazi u nestabilnom stanju te da prima kisik. Zaklada je pozvala na njezino premještanje u bolnicu u Teheranu.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi njezino stanje.