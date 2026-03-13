OGRANIČENJE BRZINE

Prometna nesreća na A3 kod Slavonskog broda, oglasio se HAK

L. Š. / Hina

13.03.2026 u 07:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Bionic
Reading

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Kolona vozila u prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane kolona je oko dva kilometra.

Usporeno uz zastoje povremeno se vozi u zonama radova na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, zagrebačkoj obilaznici (A3), brzoj cesti Solin-Klis (DC1) te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).

Od 13. do 15. ožujka održava se biciklistička utrka Istrian Spring Trophies na području: Umaga, Tar Vabrige, Poreča, Vrsara, Funtane, Novigrada, Motovuna i Pazina. Vozače se poziva da prate upute policijske pratnje: U pomorskom prometu nema poteškoća.

tportal
