VIDEO Teška nesreća kod Dugopolja: Kamion sletio s ceste i zabio se u ogradu

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovao kamion dogodila se u četvrtak ujutro u mjestu Liska u Dugopolju.
Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 7.40 sati, potvrđeno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad kamionom i zabio se u ogradu. Iz policije navode da vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć.
Na mjestu događaja su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
‘Sve je puno policije, tu su Hitna i vatrogasci. Bili smo samo u prolazu, činilo se strašno’, rekao je čitatelj za 24sata.
Policija obavlja očevid, nakon čijeg će dovršetka biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.