bez ozlijeđenih

VIDEO Teška nesreća kod Dugopolja: Kamion sletio s ceste i zabio se u ogradu

M. Šu.

07.05.2026 u 09:42

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Prometne zgode i nezgode/Facebook
Bionic
Reading

U mjestu Liska u Dugopolju u četvrtak ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao kamion

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovao kamion dogodila se u četvrtak ujutro u mjestu Liska u Dugopolju.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 7.40 sati, potvrđeno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad kamionom i zabio se u ogradu. Iz policije navode da vozač zasad nije zatražio liječničku pomoć.

Na mjestu događaja su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

‘Sve je puno policije, tu su Hitna i vatrogasci. Bili smo samo u prolazu, činilo se strašno’, rekao je čitatelj za 24sata.

Policija obavlja očevid, nakon čijeg će dovršetka biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
globalna operacija

globalna operacija

Velika akcija Interpola: Zaplijenjeni lažni lijekovi vrijedni 15,5 milijuna dolara, uhićeno 270 ljudi
JESENSKI IZBORI

JESENSKI IZBORI

Tri kandidata za hrvatskog predsjednika BiH: Tko će naslijediti Komšića?
prijete carine

prijete carine

Propali pregovori unutar Europske unije: Trgovinski sporazum sa SAD-om visi o koncu

najpopularnije

Još vijesti