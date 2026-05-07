predložena i kazna

Podignuta optužnica protiv brata splitskog gradonačelnika zbog ilegalne eksploatacije kamena

M. Šu.

07.05.2026 u 09:55

Tomislav Šuta Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Božo Šuta, vlasnik obrta B-Kop i brat splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, dobio je optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Šutu se tereti za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Kako se navodi u optužnici, Šuta je eksploatirao rudno blago bez dozvole i odgovarajućeg zakonitog akta.

Općinskom sudu u Splitu predloženo je izdavanje kaznenog naloga, odnosno presude bez suđenja, uz kaznu od šest mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od dvije godine.

Ako Šuta uloži prigovor na eventualno izdani kazneni nalog, spis će biti upućen optužnom vijeću na odlučivanje o optužnici. Ako optužnica bude potvrđena, postupak će se nastaviti u redovnoj proceduri, odnosno suđenjem.

Kontaktiran je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je rekao da nema informacija o optužnici i da neće komentirati slučaj svoga brata.

