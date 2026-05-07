Podignuta optužnica protiv brata splitskog gradonačelnika zbog ilegalne eksploatacije kamena

Kako se navodi u optužnici, Šuta je eksploatirao rudno blago bez dozvole i odgovarajućeg zakonitog akta.

Šutu se tereti za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Božo Šuta , vlasnik obrta B-Kop i brat splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, dobio je optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Općinskom sudu u Splitu predloženo je izdavanje kaznenog naloga, odnosno presude bez suđenja, uz kaznu od šest mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od dvije godine.

Ako Šuta uloži prigovor na eventualno izdani kazneni nalog, spis će biti upućen optužnom vijeću na odlučivanje o optužnici. Ako optužnica bude potvrđena, postupak će se nastaviti u redovnoj proceduri, odnosno suđenjem.

Kontaktiran je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je rekao da nema informacija o optužnici i da neće komentirati slučaj svoga brata.