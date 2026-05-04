sigurnosne prijetnje

U Hormuzu je 20.000 pomoraca, koje su im opcije?

I.V./Hina

04.05.2026 u 07:40

Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: EyePress News / Shutterstock Editorial
Razina sigurnosnih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i dalje je na visokoj razini uslijed regionalnih vojnih operacija, objavila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO)

Pomorci mogu očekivati pojačanu prisutnost mornarice, pozive putem kanala VFH i gužve oko sidrišta, priopćili su iz UKMTO-a.

Britanska agencija pomorcima je savjetovala koordinaciju s omanskim vlastima putem kanala VFH 16 zbog očekivane gustoće prometa.

Pozvali su pomorce i da razmotre plovidbu rutom kroz omanske teritorijalne vode južno od programa razdvajanja prometa, gdje je SAD uspostavio područje povećane sigurnosti kako bi pružio podršku tranzitu kroz tjesnac, izvijestio je Reuters.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji niti hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica.

Akciju je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

