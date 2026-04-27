Novo žarište: Blokada ove pomorske rute nadišla bi najcrnje scenarije s Bliskog istoka

Dok je svijet fokusiran na Hormuški tjesnac, jedna druga pomorska arterija tiho ulazi u središte geopolitičke napetosti – i potencijalno nosi još veći rizik za globalnu ekonomiju

Riječ je o Malajskom prolazu, strateški ključnom morskom prolazu u jugoistočnoj Aziji kroz koji prolazi oko 40 posto svjetske trgovine. Za razliku od Hormuza, koji je vitalan za naftu, ovaj prolaz je žila kucavica globalnih opskrbnih lanaca. Ideja da bi se i ovdje mogla uvesti neka vrsta ‘morske cestarine’ pojavila se u Jakarti, gdje je indonezijski ministar financija Purbaya Yudhi Sadewa otvoreno razmotrio mogućnost naplate prolaza. Pozvao se pritom na potez Irana, koji je ranije zaprijetio uvođenjem naknada za prolazak kroz Hormuz, sugerirajući da bi sličan model mogao donijeti ‘znatne prihode’ državama koje kontroliraju Malajski prolaz – Indoneziji, Maleziji i Singapuru, piše Handelsblatt.

Otpor susjeda i jasna pravna prepreka No reakcija susjednih država bila je brza i oštra. Singapur i Malezija odbacili su tu ideju, upozorivši da je sloboda plovidbe temelj međunarodnog prava. Singapurski ministar vanjskih poslova Vivian Balakrishnan jasno je poručio da se njegova zemlja neće pridružiti nikakvim pokušajima ograničavanja prolaska ili uvođenja pristojbi. Pod pritiskom kritika, i indonezijska vlada brzo je ublažila ton. Ministar vanjskih poslova Sugiono naglasio je da njegova zemlja podržava slobodnu plovidbu i otvorene morske rute. Pravna situacija dodatno komplicira cijelu ideju. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora, poznatoj kao UNCLOS, naplata prolaza kroz Malajski prolaz nije dopuštena. Stručnjaci ističu da se ne radi o ‘mekim pravilima’, nego o obvezujućim međunarodnim normama.