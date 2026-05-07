Otkriveno što stoji iza eksplozija u Iranu

Novinska agencija Mehr prenijela je da je protuzračna obrana oborila dva 'neprijateljska' drona iznad grada Bandar Abas i Kešma, prenosi Sky news .

Ranije su objavljene informacije da su ljudi u gradu Bandar Abas čuli 'zvukove koji su nalikovali eksplozijama', dok su porijeklo i lokacija zvukova bili nepoznati.

Visoki iranski dužnosnik u četvrtak popodne istaknuo je kako neće dopustiti realizaciju 'nerealnog plana' i izlazak iz rata bez plaćene odštete, ne priznajući 'prazne geste' SAD-a.