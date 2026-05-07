strava u austriji

Muž (88) hicima iz pištolja ubio suprugu (89) i kćer (61) na ulici u Linzu

V. B./Hina

07.05.2026 u 22:57

Arhivska fotografija
Arhivska fotografija Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
Bionic
Reading

Muškarac (88) u Austriji ubio je suprugu (89) i kćer (61) u četvrtak na ulici u gradu Linzu, priopćila je policija

Oproštajno pismo pronađeno je na mjestu događaja ispred gostionice. Policija isprva nije komentirala mogući motiv ubojstva, ali je rekla da su starija majka i njezina kći živjele u Njemačkoj i bile u posjetu.

Policija je rekla da je korišteno oružje bio stari pištolj. Pronađen je na mjestu događaja, a muškarac ga je legalno posjedovao, rekla je policija.

vezane vijesti

Ministrica pravosuđa Anna Sporrer i ministrica za žene Eva-Maria Holzleitner rekle su da su šokirane posljednjim ubojstvom žena iz počiniteljevog najužeg kruga, izvijestila je novinska agencija APA.

"Oružju nije mjesto u domovima ili na ulici, u javnim ili privatnim prostorima", poručile su u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naftni biznis

naftni biznis

Iranska flota u sjeni 'radi' tisućama kilometara daleko: Sve su otkrile satelitske snimke
nova runda

nova runda

Umerov u Miamiju s Kushnerom i Witkoffom, oglasio se Zelenski
bez pozivnice

bez pozivnice

Delegacije stižu na paradu u Moskvi: Među njima europski premijer i Dodikov nasljednik

najpopularnije

Još vijesti