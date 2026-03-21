Trump: Rasporedit ću agente ICE-a na aerodrome ako demokrati ne odobre novce

V. B./Hina

21.03.2026 u 20:27

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će u ponedjeljak rasporediti agente Službe za imigraciju i carinu (ICE) na američke aerodrome ako demokrati u Kongresu odmah ne odobre financiranje sigurnosti u zračnim lukama

"Poslat ću naše briljantne i domoljubne ICE agente u zračne luke gdje će se brinuti za sigurnost kao nikad prije", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

U naknadnoj objavi, Trump je rekao da će raspoređivanje započeti u ponedjeljak "ako demokrati ne dopuste pravednu i propisnu sigurnost u našim zračnim lukama, i drugdje diljem naše zemlje."

Zaposlenici Agencije za sigurnost u prometu (TSA) 27. ožujka neće primiti drugu punu plaću zbog djelomičnog zatvaranje vlade 36. dan zaredom, jer se zastupnici ne mogu složiti po pitanju financiranja ministarstva domovinske sigurnosti, krovne agencije TSA-a i ICE-a.

Manjak sigurnosnih agenata doveo je do smetnji u prometu u većim zračnim lukama.

ICE je odigrao središnju ulogu u provedbi Trumpovih imigracijskih zakona, što su kritizirali mnogi demokrati, kao i zagovornici civilnih sloboda i organizacije za prava imigranata.

Agencija je rasporedila agente u protekla dva mjeseca na mnoga područja, među ostalim u Minnesoti gdje je operacija rezultirala ubojstvima američkih građana Renee Good i Alexa Prettija.

Došlo je do reakcija javnosti zbog njihovih ubojstava, zbog čega je Trumpova administracija primijenila ciljaniji pristup u Minnesoti.

Trump je ovaj mjesec otpustio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem zbog rastućih kritika imigracijske politike administracije.

Senat SAD-a razmatra imenovanje senatora Markwaynea Mullina, republikanca iz Oklahome, kao novog ministra domovinske sigurnosti.

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Izraelska vojska objavila kartu: Ovo je domet iranskih raketa
Netanyahu dao potporu Orbanu: On znači stabilnost i sigurnost

