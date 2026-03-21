Trump: Rasporedit ću agente ICE-a na aerodrome ako demokrati ne odobre novce

U naknadnoj objavi, Trump je rekao da će raspoređivanje započeti u ponedjeljak "ako demokrati ne dopuste pravednu i propisnu sigurnost u našim zračnim lukama, i drugdje diljem naše zemlje."

"Poslat ću naše briljantne i domoljubne ICE agente u zračne luke gdje će se brinuti za sigurnost kao nikad prije" , napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Zaposlenici Agencije za sigurnost u prometu (TSA) 27. ožujka neće primiti drugu punu plaću zbog djelomičnog zatvaranje vlade 36. dan zaredom, jer se zastupnici ne mogu složiti po pitanju financiranja ministarstva domovinske sigurnosti, krovne agencije TSA-a i ICE-a.

Manjak sigurnosnih agenata doveo je do smetnji u prometu u većim zračnim lukama.

ICE je odigrao središnju ulogu u provedbi Trumpovih imigracijskih zakona, što su kritizirali mnogi demokrati, kao i zagovornici civilnih sloboda i organizacije za prava imigranata.

Agencija je rasporedila agente u protekla dva mjeseca na mnoga područja, među ostalim u Minnesoti gdje je operacija rezultirala ubojstvima američkih građana Renee Good i Alexa Prettija.

Došlo je do reakcija javnosti zbog njihovih ubojstava, zbog čega je Trumpova administracija primijenila ciljaniji pristup u Minnesoti.

Trump je ovaj mjesec otpustio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem zbog rastućih kritika imigracijske politike administracije.

Senat SAD-a razmatra imenovanje senatora Markwaynea Mullina, republikanca iz Oklahome, kao novog ministra domovinske sigurnosti.