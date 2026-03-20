Trump iznenadio: 'Razmatramo smanjivanje vojnih operacija na Bliskom istoku'

'Vrlo smo blizu ostvarenja naših ciljeva dok razmatramo smanjenje naših velikih vojnih operacija na Bliskom istoku u vezi s terorističkim režimom Irana', napisao je na Truth Socialu, navodeći ciljeve poput slabljenja iranskih raketnih sposobnosti te uništenja zračnih i pomorskih snaga.

Dodao je da bi Hormuški tjesnac trebale osiguravati druge zemlje koje ga koriste.

'Hormuški tjesnac trebaju čuvati i nadzirati druge države koje ga koriste — Sjedinjene Države ga ne koriste! Ako nas zamole, pomoći ćemo, ali to ne bi trebalo biti potrebno kada se ukloni iranska prijetnja. Za njih bi to bila laka vojna operacija', poručio je.

Prilikom odlaska iz Bijele kuće Trump je novinarima rekao da vjeruje kako su SAD 'pobijedile' u ratu protiv Irana.

Istodobno, američki dužnosnici navode da se tisuće dodatnih marinaca i mornara upućuju prema Bliskom istoku, dok rat ulazi u četvrti tjedan.