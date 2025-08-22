Trump ponovno prijeti Nacionalnom gardom: 'Chicago je u kaosu! A New York je sljedeći'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će Chicago biti sljedeći grad na koji će se njegova administracija fokusirati u federalnom obračunu s kriminalom.
'Chicago je u kaosu. Imate nesposobnog gradonačelnika. Krajnje nesposobnog i to ćemo vjerojatno sljedeće ispraviti. To će nam biti sljedeće nakon ovoga. I neće čak biti ni teško', rekao je Trump iz Ovalnog ureda. 'Mislim da će nam Chicago biti sljedeći, a onda ćemo pomoći s New Yorkom.'
Statistike gradske vlasti u Chicagu pokazale su da su smrtonosne i nesmrtonosne pucnjave u Chicagu smanjene u odnosu na posljednje godine, što je dio šireg trenda smanjenja nasilnog kriminala u cijeloj zemlji .
Trump si je pripisao zasluge za smanjenje kriminala u Washingtonu nakon što je ovlasti lokalne policije preuzela federalna država, a na ulice glavnog američkog grada izašla Nacionalna garda. To što je prošao jedan tjedan bez ubojstava Trump je nazvao 'čudom', unatoč tome što je takvih tjedana već bilo ove godine u Washingtonu.
Trump je također odbacio ankete koje pokazuju da većina stanovnika Washingtona ne odobrava raspoređivanje saveznih trupa. Kazao je da je to 'fake news' i da stanovnici Chicaga i drugih gradova traže slične mjere provođenja zakona.
CNN piše kako zasad nije jasno kako će funkcionirati federalna represija u Chicagu i koliko će nalikovati onome što se dogodilo u Washingtonu. Washington, koji nije dio nijedne države, ima ograničenja u sposobnosti upravljanja vlastitim poslovima, a predsjednik imaveće ovlasti federalizirati policijske snage.
Podsjetimo, Trump je Nacionalnu gardu već izveo na ulice Los Angelesa kako bi suzbio prosvjede protiv anti-imigrantske politike njegove Vlade, zatim je uslijedio Washington gdje je vojska patrolirala zbog navodne visoke stope kriminala. Sada je oko bacio na Chicago i New York. Sve su to, naravno, gradovi u kojima su na vlasti gradonačelnici iz redova Demokrata, osim New Yorka koji se nalazi pred izborima, na kojima se predviđa da će pobjedu odnijeti nova zvijezda Demokratske stranke Zohran Mamdani. On se već nekoliko puta našao kao tema Trumpovih prozivki.