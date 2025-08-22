Trump ponovno prijeti Nacionalnom gardom: 'Chicago je u kaosu! A New York je sljedeći'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će Chicago biti sljedeći grad na koji će se njegova administracija fokusirati u federalnom obračunu s kriminalom.

'Chicago je u kaosu. Imate nesposobnog gradonačelnika. Krajnje nesposobnog i to ćemo vjerojatno sljedeće ispraviti. To će nam biti sljedeće nakon ovoga. I neće čak biti ni teško', rekao je Trump iz Ovalnog ureda. 'Mislim da će nam Chicago biti sljedeći, a onda ćemo pomoći s New Yorkom.' Statistike gradske vlasti u Chicagu pokazale su da su smrtonosne i nesmrtonosne pucnjave u Chicagu smanjene u odnosu na posljednje godine, što je dio šireg trenda smanjenja nasilnog kriminala u cijeloj zemlji .

Trump si je pripisao zasluge za smanjenje kriminala u Washingtonu nakon što je ovlasti lokalne policije preuzela federalna država, a na ulice glavnog američkog grada izašla Nacionalna garda. To što je prošao jedan tjedan bez ubojstava Trump je nazvao 'čudom', unatoč tome što je takvih tjedana već bilo ove godine u Washingtonu. Trump je također odbacio ankete koje pokazuju da većina stanovnika Washingtona ne odobrava raspoređivanje saveznih trupa. Kazao je da je to 'fake news' i da stanovnici Chicaga i drugih gradova traže slične mjere provođenja zakona.

Nacionalna garda u Washingtonu