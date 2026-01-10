FOTO Komad fasade pao sa zgrade u središtu Zagreba

Na križanju Gundulićeve i Masarykove ulice u Zagrebu pao je komad fasade, zbog čega su intervenirali vatrogasci i policija
Uz nepovoljne vremenske uvjete, snijeg i led, a koji su zahvatili većinu zemlje, zbog čega nadležne službe imaju više posla, vatrogasci su u subotu u centru Zagreba imali intervenciju više jer je sa zgrade na križanju Gundulićeve i Masarykove ulice pao komad fasade.
Kako su zabilježili fotoreporteri, tijekom dana je ograđeno područje zgrade te su na terenu bili vatrogasci i policija. Zasad nema dodatnih službenih informacija.