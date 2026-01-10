BRZA INTERVENCIJA

FOTO Komad fasade pao sa zgrade u središtu Zagreba

10.01.2026 u 17:03

Sa zgrade u centru Zagreba pao je dio fasade
Sa zgrade u centru Zagreba pao je dio fasade Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Na križanju Gundulićeve i Masarykove ulice u Zagrebu pao je komad fasade, zbog čega su intervenirali vatrogasci i policija

Uz nepovoljne vremenske uvjete, snijeg i led, a koji su zahvatili većinu zemlje, zbog čega nadležne službe imaju više posla, vatrogasci su u subotu u centru Zagreba imali intervenciju više jer je sa zgrade na križanju Gundulićeve i Masarykove ulice pao komad fasade.

U centru Zagreba pao komad fasade Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Kako su zabilježili fotoreporteri, tijekom dana je ograđeno područje zgrade te su na terenu bili vatrogasci i policija. Zasad nema dodatnih službenih informacija.

