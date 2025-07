Trump izvrijeđao kandidata za gradonačelnika New Yorka: 'On je potpuni luđak!'

'Mislim da su ljudi u New Yorku ludi što biraju tim putem. Mislim da su ludi. Po prvi put ćemo imati komunista, zaista čistog, pravog komunista. On želi upravljati trgovinama, robnim kućama. A što je s ljudima koji rade tamo? Mislim da je to ludost', poručio jeTrump.

Mamdani je prošli tjedan pobijedio bivšeg guvernera New Yorka Andrewa Cuoma na predizborima, čime se pozicionirao da postane prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka. Demokratski kandidat poznat je kao otvoreni pristaša Palestine i kritičar Izraela. Suosnivač je ogranka organizacije Students for Justice in Palestine na koledžu Bowdoin, a 2023. godine sudjelovao je u štrajku glađu ispred Bijele kuće tražeći prekid vatre u Pojasu Gaze.

U razgovoru za NBC News u nedjelju, Mamdani je rekao da gradonačelnici ne bi trebali cenzurirati govor kada je upitan da osudi slogan 'Globaliziraj intifadu'.

Trump je ponovio svoju tvrdnju da je Mamdani komunist.



'Mislim da je grozan. On je komunist. Posljednje što nam treba je komunist. Rekao sam da nikad neće biti socijalizma u Sjedinjenim Državama', rekao je.

'Mislim da je on loša vijest i mislim da ću se baš dobro zabaviti s njim, gledajući ga, jer mora doći ovdje da dobije svoj novac. Ne brinite, neće on pobjeći ni s čim', dodao je.