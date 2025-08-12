Trump je mahao statistikama kako bi dokazao da je Washington prepun kriminala. Ovo su stvarne brojke

Na ulice Washingtona izaći će Nacionalna garda, odlučio je američki predsjednik Donald Trump. Kao prije mjesec dana u Los Angelesu, Trump je uz pomoć garde odlučio preuzeti kontrolu nad policijom kako bi se borila protiv kriminala

Trump je tijekom jučerašnjeg obraćanja proglasio 'Dan oslobođenja' Washingtona i obećao da će 'spasiti glavni grad od zločina, krvoprolića, nereda i bijede i gorega'. Međutim, kontrirala mu je gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser koja je poručila da je grad 'zabilježio ogroman pad kriminala' te da je 'razina nasilnog kriminala najniža u posljednjih 30 godina'. BBC je provjerio kakve su doista brojke, te kako Washington stoji u usporedbi s drugim američkim gradovima.

Je li nasilni kriminal u porastu u Washingtonu? Trumpova izvršna naredba kojom se proglašava 'izvanredno stanje zbog kriminala u Distriktu Columbia' kao razlog navodi 'rastuće nasilje u glavnom gradu'. Trump je više puta ponovio da je kriminal 'izvan kontrole'. No, prema podacima policije u Washingtonu, nasilna kaznena djela bila su na najvećoj razini 2023. godine, a 2024. su pala i dosegnula najnižu razinu u posljednjih 30 godina. Prema preliminarnim podacima za 2025. godinu, pad se nastavlja. Nasilni kriminal ukupno je ove godine manji za 26 posto u odnosu na isto razdoblje 2024., a razbojništva su pala za 28 posto. <<< Trump je u LA poslao Nacionalnu gardu, evo po čemu je ta vojska posebna i kada se angažira >>> Trump i Policijski sindikat u Washingtonu doveli su u pitanje vjerodostojnost gradskih policijskih statistika. Naime, policija u Washingtonu i FBI prijavljuju razlitičite brojke kada je u pitanju nasilni kriminal. Policijski podaci za 2024. pokazuju pad od 35 posto, dok FBI bilježi pad od 9 posto. Iako oboje priznaju pad kriminala u Washingtonu, razlikuju se u procjeni veličine tog pada. Silazni trend je 'uvjerljiv i velik', kaže Adam Gelb, direktor Vijeća za kazneno pravosuđe (CCJ). 'Brojevi se mijenjaju ovisno o vremenskom razdoblju i vrstama zločina koje promatrate. No, ukupno gledano, postoji jasan i značajan pad nasilja od ljeta 2023., kada su zabilježene najveće brojke ubojstava, oružanih napada, razbojništava i krađa vozila', kaže Gelb.

Što je brojem ubojstava? Trump je također tvrdio da su 'ubojstva 2023. dosegnula vjerojatno najvišu stopu ikada' u Washingtonu, odnosno javišu u posljednjih 25 godina. Kada je BBC zatražio pojašnjenje iz Bijele kuće, rečeno im je da su te brojke dobili od FBI-ja. Stopa ubojstava doista je naglo porasla 2023. na oko 40 na 100.000 stanovnika – što je najviša stopa u posljednjih 20 godina, prema podacima FBI-a. Međutim, to nije bila najviša stopa ikada zabilježena – u 1990-ima i rano 2000-ima bila je znatno viša. Stopa ubojstava pala je 2024., a ove godine je manja za 12 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima policije. Studije su pokazale da je stopa ubojstava u Washingtonu viša od prosjeka u usporedbi s drugim velikim američkim gradovima. Do 11. kolovoza ove godine u Washingtonu zabilježeno je 99 ubojstava.

Što je s nasilnim krađama vozila? Trump je u svom obraćanju spomenuo slučaj 19-godišnjeg bivšeg zaposlenika Ministarstva za učinkovitost vlade (Doge) koji je prebijen kada je htio zaustaviti pokušaj krađe svog automobila početkom kolovoza. Trump je tvrdio da se 'broj nasilnih krađa vozila utrostručio' tijekom posljednjih pet godina. Ove godine policija je zabilježila 189 takvih kaznenih djela, u usporedbi s 300 u istom razdoblju prošle godine. Nasilne krađe vozila naglo su porasle od 2020. i dosegnule mjesečni vrhunac od 140 prijavljenih slučajeva u lipnju 2023. Od srpnja 2025. u cijelom gradu na snazi je policijski sat za mlađe od 17 godina, od 23:00 do 06:00. Uveden je radi suzbijanja maloljetničkog kriminala – uključujući krađe vozila – koje su u porastu tijekom ljetnih mjeseci.

Donald Trump igra golf na svom terenu Turnberry u Škotskoj Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen







+3 Donald Trump igra golf na svom terenu Turnberry u Škotskoj Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen