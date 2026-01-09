Amerikanci upadaju na još jedan tanker, presreli ga na Karibima

prevozi naftu

SAD je u procesu zapljene tankera Olina u Karibima u blizini Trinidada. To je već peti tanker kojeg su amerikanci zauzeli u posljednjih nekoliko tjedana u sklopu napora Washingtona da kontrolira izvoz venezuelske nafte, navodi Reuters

Brod Olina, koji je prema javnoj bazi podataka o brodarstvu Equasis lažno plovio pod zastavom Istočnog Timora, prethodno je isplovio iz Venezuele i vratio se u regiju, rekao je izvor iz industrije izravno upoznat sa slučajem.

'AIS (lokacijski) sustav za praćenje broda bio je zadnji put aktivan prije 52 dana u venezuelanskoj isključivoj ekonomskoj zoni, sjeveroistočno od Curaçaa', objavila je britanska tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard.

'Zapljena je uslijedila nakon dugotrajne potjere za tankerima povezanim sa sankcioniranim pošiljkama venezuelanske nafte u regiji', dodali su.

Brod Olina je prošli tjedan napustio Venezuelu natovaren naftom i to nedugo nakon što su SAD 3. siječnja otele venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Brod se vraćao natovaren u Venezuelu nakon američke blokade izvoza venezuelanske nafte, rekao je izvor iz industrije.

Tanker je u siječnju prošle godine dobio ime Minerva M. i tada su mu SAD uvele sankcije, pod sumnjom da je dio tzv. flote u sjeni. 

