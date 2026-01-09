Amerikanci upadaju na još jedan tanker, presreli ga na Karibima

Brod Olina, koji je prema javnoj bazi podataka o brodarstvu Equasis lažno plovio pod zastavom Istočnog Timora, prethodno je isplovio iz Venezuele i vratio se u regiju, rekao je izvor iz industrije izravno upoznat sa slučajem.

'AIS (lokacijski) sustav za praćenje broda bio je zadnji put aktivan prije 52 dana u venezuelanskoj isključivoj ekonomskoj zoni, sjeveroistočno od Curaçaa', objavila je britanska tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard.