Iran ponovno napao Ujedinjene Arapske Emirate: Protuzračna obrana presreće dronove i rakete

To dolazi nakon što je Iran i jučer pokrenuo napade na bliskog američkog saveznika, dovodeći u pitanje stabilnost prekida vatre, javlja Sky News.

Dodali su da obrambeni sustavi ‘aktivno djeluju’ protiv raketa i prijetnji.

‘Ministarstvo obrane potvrđuje da su zvukovi koji su se čuli u različitim dijelovima zemlje posljedica toga što su sustavi protuzračne obrane UAE-a presretali balističke rakete, krstareće rakete i dronove.’

U objavi na društvenim mrežama Ministarstvo obrane te zemlje dodalo je:

Unatoč tome, kao i američkom djelovanju u Hormuškom tjesnacu, ministar obrane Pete Hegseth ranije je rekao da Washington ne smatra da je primirje završeno.

Jučerašnji napad bio je usmjeren na veliko naftno postrojenje u UAE-u i u njemu su ozlijeđena tri indijska državljanina.

Iranski dronovi pogodili su naftnu industrijsku zonu Fujairah. Nakon toga uslijedile su široke osude napada iz više zemalja.

Zbog svega UAE je uveo nove mjere koje će vrijediti najmanje do 11. svibnja, a u njima su ograničili letove na mali broj odobrenih ruta nakon iranskih napada na tu zemlju u ponedjeljak.

Ograničenja dolaze samo dva dana nakon što je UAE ukinuo sve mjere opreza u zračnom prostoru i priopćio da je njegov zračni prostor čist.

U ponedjeljak je ta zemlja objavila da je njezina protuzračna obrana osujetila više od desetak iranskih raketa i dronova, zbog čega je više letova preusmjereno u Oman i kružilo iznad Saudijske Arabije.