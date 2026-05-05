Trump: Rat s Iranom trajat će još dva do tri tjedna

U telefonskom razgovoru za emisiju The Hugh Hewitt Show Trump je rekao da za Washington vrijeme nije presudan faktor.

‘Vrijeme nije ključno za nas’, poručio je, dodajući da bi sukob mogao potrajati još ‘dva ili tri tjedna’, prenosi Anadolu.

Na pitanje znači li najnovija razmjena vatre nastavak rata, s obzirom na prijavljeni iranski napad na Ujedinjene Arapske Emirate, Trump nije dao jasan odgovor, ali je naglasio da SAD, kako tvrdi, već ima prednost.

‘Na ovaj ili onaj način, mi ćemo pobijediti’, rekao je.