'pobjeđujemo'

Trump: Rat s Iranom trajat će još dva do tri tjedna

I.V.

05.05.2026 u 15:51

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi rat s Iranom mogao potrajati još nekoliko tjedana, unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja. Njegove izjave dodatno su pojačale neizvjesnost oko toga je li sukob zapravo uopće zaustavljen

U telefonskom razgovoru za emisiju The Hugh Hewitt Show Trump je rekao da za Washington vrijeme nije presudan faktor.

‘Vrijeme nije ključno za nas’, poručio je, dodajući da bi sukob mogao potrajati još ‘dva ili tri tjedna’, prenosi Anadolu.

Na pitanje znači li najnovija razmjena vatre nastavak rata, s obzirom na prijavljeni iranski napad na Ujedinjene Arapske Emirate, Trump nije dao jasan odgovor, ali je naglasio da SAD, kako tvrdi, već ima prednost.

‘Na ovaj ili onaj način, mi ćemo pobijediti’, rekao je.

vezane vijesti

Tvrdnje o vojnoj nadmoći

Trump je ustvrdio da je SAD već ostvario vojnu pobjedu, ističući uništenje iranskih pomorskih kapaciteta.

‘Imali su 159 brodova, sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora’, rekao je, dodajući da su američke snage uništile još osam manjih naoružanih plovila.

Istodobno je naglasio da Washington ima ‘kontrolu’ nad Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i plina.

Upozorenje na nove rizike

Unatoč tvrdnjama o kontroli, Trump je upozorio na potencijalne prijetnje za pomorski promet.

‘Dovoljno je da netko postavi minu i imate brod vrijedan milijardu dolara u opasnosti’, rekao je, sugerirajući da bi plovidba tim područjem mogla postati rizična.

Kontroverze je izazvala i njegova izjava da iranski civili dobivaju oružje.

Prema njegovim riječima, ‘iranski narod dobiva oružje’ i mogao bi se suprotstaviti vlastima u Teheranu.

Sukob između SAD-a i Irana eskalirao je nakon napada koje su Washington i Izrael pokrenuli 28. veljače, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Perzijskom zaljevu.

Primirje je stupilo na snagu 8. travnja uz posredovanje Pakistana, no pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog dogovora. Iako je primirje produženo, najnoviji incidenti pokazuju koliko je situacija i dalje nestabilna.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA PRIJETNJA

SMRTONOSNA PRIJETNJA

Dva su moguća uzroka hantavirusa na luksuznom kruzeru: Jedan je gnjusan, a drugi zastrašujući
uskoro natječaj

uskoro natječaj

Tomašević otkrio kada kreće izgradnja Jarunskog mosta: Evo koliko će sve koštati
ODLUČENO NA SUDU

ODLUČENO NA SUDU

U petak presuda Željku Travici za ratni zločin 1991., evo za što ga se tereti

najpopularnije

Još vijesti