Trump: Rat s Iranom trajat će još dva do tri tjedna

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi rat s Iranom mogao potrajati još nekoliko tjedana, unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja. Njegove izjave dodatno su pojačale neizvjesnost oko toga je li sukob zapravo uopće zaustavljen
U telefonskom razgovoru za emisiju The Hugh Hewitt Show Trump je rekao da za Washington vrijeme nije presudan faktor.
‘Vrijeme nije ključno za nas’, poručio je, dodajući da bi sukob mogao potrajati još ‘dva ili tri tjedna’, prenosi Anadolu.
Na pitanje znači li najnovija razmjena vatre nastavak rata, s obzirom na prijavljeni iranski napad na Ujedinjene Arapske Emirate, Trump nije dao jasan odgovor, ali je naglasio da SAD, kako tvrdi, već ima prednost.
‘Na ovaj ili onaj način, mi ćemo pobijediti’, rekao je.
Tvrdnje o vojnoj nadmoći
Trump je ustvrdio da je SAD već ostvario vojnu pobjedu, ističući uništenje iranskih pomorskih kapaciteta.
‘Imali su 159 brodova, sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora’, rekao je, dodajući da su američke snage uništile još osam manjih naoružanih plovila.
Istodobno je naglasio da Washington ima ‘kontrolu’ nad Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i plina.
Upozorenje na nove rizike
Unatoč tvrdnjama o kontroli, Trump je upozorio na potencijalne prijetnje za pomorski promet.
‘Dovoljno je da netko postavi minu i imate brod vrijedan milijardu dolara u opasnosti’, rekao je, sugerirajući da bi plovidba tim područjem mogla postati rizična.
Kontroverze je izazvala i njegova izjava da iranski civili dobivaju oružje.
Prema njegovim riječima, ‘iranski narod dobiva oružje’ i mogao bi se suprotstaviti vlastima u Teheranu.
Sukob između SAD-a i Irana eskalirao je nakon napada koje su Washington i Izrael pokrenuli 28. veljače, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Perzijskom zaljevu.
Primirje je stupilo na snagu 8. travnja uz posredovanje Pakistana, no pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog dogovora. Iako je primirje produženo, najnoviji incidenti pokazuju koliko je situacija i dalje nestabilna.