Tomašević uvjeren u pobjedu Možemo i SDP-a na izborima: Otkrio koja će stranka dati kandidata za premijera

Zagreb je raspisao međunarodni natječaj za novi stadion Maksimir i sportski kompleks Svetice vrijedan 205 milijuna eura, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje rušenje postojećeg stadiona već iduće godine i početak gradnje najkasnije 2029.

Grad Zagreb je zajedno s Vladom raspisao arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion u Maksimiru. 'Natječaj će trajati 95 dana i očekujem veliki broj radova iz cijeloga svijeta. Objavljen je danas i u službenom glasniku Europske unije. Ali kažem, ne očekujem samo radove arhitektonskih studija iz Europe, nego iz cijelog svijeta. Nakon 95 dana će ocjenjivački sud ocjenjivati sve radove i tada ćemo imati odluku kako će izgledati novi stadion. Znači nogometni stadion u Maksimiru, kao što smo i prije govorili, procijenjena vrijednost je 175 milijuna eura, bez PDV-a. Kad se tu dodaju ta tri pomoćna terena, od kojih će jedan imati tribinu od 1.5000 mjesta, garaža od 800 mjesta i uređenje okoliša, dolazimo do tih 205 milijuna eura bez PDV-a. To je, znači, jedan dio natječaja, a drugi dio natječaja je za potrebe Grada Zagreba. Bazen Svetice ostaje, naravno, na svom mjestu, a zapadna ta cijela zona, tamo trebaju stati još tri sportske građevine. To je rukometna dvorana s 5.000 mjesta, dvorana za futsal i košarku od 3.000 mjesta i taj atletski stadion od 2.000 mjesta', rekao je Tomašević na RTL-u, dodavši da radovi kreću 2029.

Cijene plina Osvrnuo se na cijene plina, kazavši da se zasad ne očekuje njihov rast. 'Međutim, treba vidjeti kako će se dalje odvijati cijela situacija na Bliskom istoku', poručio je. Dodao je da će se Grad Zagreb i dalje truditi odgađati dizanje cijena komunalija. Što se tiče organizacije dočeka rukometne reprezentacije na kojem je nastupio Thompson, Tomašević je rekao da čeka odgovor Ustavnog suda na ocjenu ustavnosti vladine odluke, ali i da je tužba podnesena Upravnom sudu. 'Ja uvijek stojim iza svojih odluka, bez obzira na pritiske. S obzirom na situaciju, odluka koju je i Gradska skupština i koju sam ja donio vezano za nastupe Marka Perkovića Thompsona na javnim površinama i u gradskim prostorima...kao što sam rekao, donio sam odluku, iza nje stojim, bez obzira na pritiske, bez obzira na pozitivne ili negativne učinke', kazao je.

Koalicija Možemo i SDP-a Tomašević je poručio da bi do kraja godine trebao i formalno biti sklopljen sporazum između Možemo i SDP-a. 'Ima puno stvari na kojima još možemo surađivati, trebamo se programski uskladiti, ali to doista ide sve u dobrom smjeru. Vjerujem da ćemo zajedno, SDP i Možemo, pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima i slagati novu Vladu', dodao je. Kandidat za premijera, kazao je, doći će iz redova veće stranke - SDP-a. 'Ja sam nedavno relativno izabran za gradonačelnika Zagreba, potpuno sam posvećen glavnom gradu. Moj mandat je do svibnja 2029. godine, parlamentarni izbori su 2028. godine i mislim svoj mandat odraditi do kraja. Ostavio sam otvorenu opciju da u zadnjoj godini gradonačelničkog mandata vidim hoću li se kandidirati za treći mandat. Zašto za treći, a zašto ne završiti na drugom? Zato što bih htio završiti te velike projekte na kojima radimo. Sada smo pričali o stadionu Maksimir, koji je projekt i Grada i Vlade, da on počne recimo od 2029. godine. Tako da volio bih završiti i taj projekt, kao i projekt Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta', rekao je Tomašević.

