promet u prekidu

Teška nesreća na A1: U slijetanju automobila jedna osoba poginula, stvorila se kilometarska kolona

M. Šu.

06.05.2026 u 15:03

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija
U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 nakon odmorišta Vukova Gorica poginula je jedna osoba, dok su dvije ozlijeđene.

Nova teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13.50 sati na autocesti A1 u smjeru mora, nakon odmorišta Vukova Gorica.

Prema prvim informacijama, vozilo je sletjelo izvan kolnika na 58. kilometru autoceste, prenosi Radio Mrežnica.

Zbog nesreće promet je privremeno u prekidu, a kolona je oko 3 km, javlja HAK.

Policija će očevidom utvrditi okolnosti nesreće.

