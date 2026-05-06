Teška nesreća na A1: U slijetanju automobila jedna osoba poginula, stvorila se kilometarska kolona

Nova teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13.50 sati na autocesti A1 u smjeru mora, nakon odmorišta Vukova Gorica.

Prema prvim informacijama, vozilo je sletjelo izvan kolnika na 58. kilometru autoceste, prenosi Radio Mrežnica.

U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dok su dvije osobe ozlijeđene.

Zbog nesreće promet je privremeno u prekidu, a kolona je oko 3 km, javlja HAK.

Policija će očevidom utvrditi okolnosti nesreće.