Stopa nataliteta u SAD-u pala na rekordno nisku razinu

Pad odražava i globalne trendove jer se sve manje žena odlučuje na majčinstvo u promijenjenim društvenim okolnostima.

U SAD-u je opća stopa nataliteta, prema podacima agencije, pala za gotovo 23 posto od 2007. godine. Promjena prioriteta među mlađim ženama, uključujući "veće i zahtjevnije prilike na tržištu rada, proširene mogućnosti za slobodno vrijeme, povećani intenzitet roditeljstva... čine odluku o imanju djece manje poželjnom", rekao je Phillip Levine, profesor ekonomije na Sveučilištu Wellesley.

Broj beba rođenih u SAD-u u 2025. pao je za jedan posto u odnosu na godinu ranije na približno 3,6 milijuna, dok je opća stopa plodnosti, broj rođenja na 1000 žena u dobi od 15 do 44 godine, također pala za jedan posto na 53,1, pokazuju podaci.