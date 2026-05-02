SAD ponovno udara po Kubi: Proširene su sankcije, stigla reakcija iz Havane

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak je potpisao izvršnu uredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv kubanske vlade, rekla su dva dužnosnika Bijele kuće za Reuters, nastojeći pojačati pritisak na Havanu nakon svrgavanja venezuelskog čelnika Madura

Nove sankcije usmjerene su na osobe, subjekte i povezane osobe koje podržavaju sigurnosni aparat kubanske vlade ili su suučesnici u korupciji ili ozbiljnim kršenjima ljudskih prava, kao i agente, dužnosnike ili pristaše vlade, rekli su dužnosnici. Nije odmah bilo jasno tko je točno pogođen sankcijama prema uredbi, o kojoj je izvijestio Reuters. No, kopija uredbe koju je objavila Bijela kuća navodi da se sankcije mogu primijeniti na "bilo koju stranu osobu" koja posluje u "energetskom, obrambenom i srodnom materijalu, metalima i rudarstvu, financijskim uslugama ili sigurnosnom sektoru kubanskog gospodarstva ili bilo kojem drugom sektoru kubanskog gospodarstva".

Sekundarne sankcije Uredba ovlašćuje sekundarne sankcije za provođenje ili olakšavanje transakcija s onima koji su meta uredbe, rekli su dužnosnici. Kubanski ministar vanjskih poslova, Bruno Rodriguez, rekao je da zemlja odbacuje nove mjere, koje su najavljene tijekom tradicionalnih proslava Prvog svibnja. Rodriguez je rekao da te "jednostrane mjere" krše Povelju Ujedinjenih naroda i imaju za cilj nametanje "kolektivne kazne protiv kubanskog naroda". "SAD nemaju nikakvo pravo nametati mjere protiv Kube ili protiv trećih zemalja ili subjekata", rekao je Rodriguez na društvenim mrežama. "Neće nas zastrašiti."