Stigla anketa koja bi trebala zabrinuti Trumpa: Većina Amerikanaca ne podržava ga uoči izbora

Ukupna razina odobravanja iznosi 37 posto, što je blagi pad u odnosu na 39 posto iz veljače, dok je neodobravanje poraslo na 62 posto.

Trump bilježi većinsko neodobravanje u svim ispitivanim područjima. Njegovo vođenje rata ne odobrava 66 posto ispitanika , dok ga 32 posto podržava. Kad je riječ o troškovima života, 76 posto ispitanika izražava neodobravanje, a 23 posto odobravanje. Dvije trećine Amerikanaca smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru.

Američki predsjednik dobio je najlošije ocjene za troškove života i druga gospodarska pitanja otkako je u veljači pokrenuo rat protiv Irana, nakon čega su cijene nafte i benzina naglo porasle, navodi ABC .

Među pristašama Republikanske stranke Trump i dalje ima visoku potporu od 85 posto, no udio onih koji ga snažno podupiru pao je s 53 na 45 posto. Među neovisnim biračima sklonima republikancima potpora je pala na 56 posto, dok među neovisnima općenito iznosi 25 posto.

Najbolje rezultate Trump ostvaruje na pitanju granice, gdje ima 45 posto odobravanja i 56 posto neodobravanja. Po pitanju imigracije, 40 posto ispitanika odobrava njegov pristup, a 59 posto ne odobrava.

Slabiji rejting dovodi u pitanje tanku većinu republikanaca u Zastupničkom domu, kao i kontrolu nad Senatom. Među registriranim biračima demokrati imaju prednost od pet postotnih bodova u izboru za Zastupnički dom.

Ta prednost raste na devet bodova među biračima koji su sigurni da će izaći na izbore. Također, 73 posto demokrata smatra da su predstojeći izbori važniji od prethodnih, u usporedbi s 52 posto republikanaca.

Među republikancima koji se identificiraju s pokretom MAGA, 77 posto navodi da će sigurno glasati, dok je taj udio 59 posto među onima koji ne pripadaju toj skupini. Među demokratima, 79 posto ispitanika kaže da će sigurno izaći na izbore.

Anketa pokazuje i široko protivljenje nekim predsjedničkim potezima, uključujući ukidanje državljanstva po rođenju, smanjenje saveznog financiranja medicinskih istraživanja, povećanje obrambenih izdataka te ukidanje privremenog pravnog statusa migrantima iz ratom pogođenih zemalja.

Oko sedam od deset Amerikanaca smatra da Trump nije iskren i pouzdan, dok približno šest od deset ispitanika smatra da nema mentalnu sposobnost za obnašanje predsjedničke dužnosti.