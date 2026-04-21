Šipić: 'Želimo zaustaviti negativne demografske trendove i povećati natalitet'

I.H./Hina

21.04.2026 u 14:53

Ivan Šipić Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je u utorak Znanstveni savjet za izradu zakonskog prijedloga o demografskoj obnovi, za koji je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ustvrdio da će biti kruna njegova mandata

Savjet, koji okuplja 40-ak istaknutih stručnjaka, pripremit će podlogu za rad radne skupine koja će izraditi nacrt prijedloga zakona. Želimo zaustaviti negativne demografske trendove i povećati natalitet, osigurati kvalitetnije uvjete za život obitelji te potaknuti povratak iseljenika, poručio je Šipić i ustvrdio kako će kruna mandata u njegovu resoru biti donošenje krovnog zakona o demografskoj obnovi u Hrvatskoj.

Poseban naglasak, dodao je, bit će stavljen na pronatalitetnu politiku i poticanje povratka hrvatskog iseljeništva te uključivanje demografske perspektive u ključne javne politike.

Očekuje se da bi zakonski prijedlog trebao biti dovršen u posljednjem kvartalu ove godine, najavio je ministar.

Šipić je poručio da je demografija nadstranačko i nadideološko pitanje te odgovornost generacije kojoj pripadamo. Pozvao je da ne zatvaramo oči pred izazovima i ne pristajemo na trendove koji nas vode prema demografskom slabljenju.

Hrvatska je prva EU članica koja ima Ministarstvo demografije i useljeništva i njegovo djelovanje već ostvaruje prve pozitivne pomake, ocijenio je ministar i dodao kako je vrijeme za donošenje sveobuhvatnog zakona o demografskoj obnovi Hrvatske.

Naglasio je kako to nije samo zakon, nego okvir koji mora objediniti sve politike, biti dugoročno održiv i utemeljen na znanju, a ne kratkoročnim rješenjima. Danas činimo ključan korak osnivanjem Znanstvenog savjeta za izradu nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi na kojem će se graditi sve buduće mjere. Od njega očekujemo analizu, argumente, modele i konkretna rješenja , hrabre ali realne prijedloge, znanstvenu jasnoću koja će nam pomoći da donosimo ispravne odluke, poručio je Šipić.

Odaziv HAZU-a, sveučilišne, akademske i znanstvene  zajednice pokazuje da u Hrvatskoj postoji volja i odgovornost da se stvari pokrenu, ustvrdio je.

Istaknuo je kako je već vidljivo značajno smanjenje omjera umrlih i novorođenih te da u prva tri mjeseca ove godine imamo više rođene djece nego lani u istom razdoblju. Utrošenih 528 milijuna eura u 2025. daje rezultate, kazao je. 

Predsjednik Znanstvenog savjeta akademik i potpredsjednik HAZU-a Davor Miličić ocijenio je kako na pitanju demografske obnove Hrvatska preživljava ili umire. Sada je trenutak kada trebamo preokrenuti negativne trendove i to treba biti svehrvatski projekt. HAZU je to prepoznao i izražava zadovoljstvo što u njemu može sudjelovati. Potrebno je da se ukine nepotizam i dokine korupcija kako bi Hrvatska postala zemlja sretnih ljudi, rekao je,  izrazivši nadu da će u tom smjeru biti ostvaren iskorak. 

Predsjednik Rektorskog zbora i rektor zadarskog sveučilišta Josip Faričić rekao je kako je pitanje demografije pitanje identiteta koje značajno utječe na razvoj domovine te da je za rješavanje problema potrebna "šalica znanja, bačva mudrosti i ocean strpljenja". 

POTPISANI SPORAZUMI

