SAD prijeti: 'Platite li, posljedice će biti ozbiljne'

SAD je upozorio brodarske tvrtke da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako plate Iranu za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac
Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) upozorava da je američkim državljanima i tvrtkama zabranjeno plaćanje iranskim vladinim subjektima, te da oni koji nisu američki državljani također mogu riskirati izloženost sankcijama.
'Sudionici u pomorskoj industriji koji pristaju u iranske luke suočavaju se sa značajnim rizikom od sankcija', rekao je OFAC. Iran je ozbiljno ograničio promet kroz tjesnac od početka rata u veljači. SAD je pak proveo pomorsku blokadu iranskih luka.
Iran je američko presretanje brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka pod blokadom nazvao piratstvom. Teheran tvrdi su prvi prihodi od 'cestarine' deponirani u središnju banku zemlje. Nisu pruženi daljnji detalji o iznosu cestarine, načinu naplate niti tko ju je platio. BBC nije mogao neovisno provjeriti ovu tvrdnju.
Bilo koji oblik plaćanja
Upozorenje OFAC-a navodi da plaćanja mogu uključivati gotovinu, kao i 'digitalnu imovinu, kompenzacije, neformalne zamjene ili druga plaćanja u naturi', uključujući dobrotvorne donacije i plaćanja u iranskim veleposlanstvima.
Agencija je upozorila da bi se oni koji nisu državljani SAD-a također mogli suočiti s kaznenom odgovornošću ako plaćanja uzrokuju da američke tvrtke, poput osiguravatelja i financijskih institucija, krše sankcije. OFAC je rekao da će 'nastaviti agresivno ciljati glavne iranske sektore koji generiraju prihode, posebno njegov naftni i petrokemijski sektor'.