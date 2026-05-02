SAD prijeti: 'Platite li, posljedice će biti ozbiljne'

'Sudionici u pomorskoj industriji koji pristaju u iranske luke suočavaju se sa značajnim rizikom od sankcija ', rekao je OFAC. Iran je ozbiljno ograničio promet kroz tjesnac od početka rata u veljači. SAD je pak proveo pomorsku blokadu iranskih luka.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) upozorava da je američkim državljanima i tvrtkama zabranjeno plaćanje iranskim vladinim subjektima , te da oni koji nisu američki državljani također mogu riskirati izloženost sankcijama.

Iran je američko presretanje brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka pod blokadom nazvao piratstvom. Teheran tvrdi su prvi prihodi od 'cestarine' deponirani u središnju banku zemlje. Nisu pruženi daljnji detalji o iznosu cestarine, načinu naplate niti tko ju je platio. BBC nije mogao neovisno provjeriti ovu tvrdnju.

Bilo koji oblik plaćanja

Upozorenje OFAC-a navodi da plaćanja mogu uključivati ​​gotovinu, kao i 'digitalnu imovinu, kompenzacije, neformalne zamjene ili druga plaćanja u naturi', uključujući dobrotvorne donacije i plaćanja u iranskim veleposlanstvima.

Agencija je upozorila da bi se oni koji nisu državljani SAD-a također mogli suočiti s kaznenom odgovornošću ako plaćanja uzrokuju da američke tvrtke, poput osiguravatelja i financijskih institucija, krše sankcije. OFAC je rekao da će 'nastaviti agresivno ciljati glavne iranske sektore koji generiraju prihode, posebno njegov naftni i petrokemijski sektor'.