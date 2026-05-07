Osumnjičeni za požar na Vjesniku žale se jer im se onemogućava obrazovanje

S novom fazom uklanjanja Vjesnika, aktualiziralo se pitanje sudbine dvojice mladića osumnjičenih za izazivanje požara, koji su istražnom zatvoru u svom domu i onemogućeno im je daljnje obrazovanje. Njihovi odvjetnici uložili su žalbu na takvu odluku
'Dobili smo baš upravo danas, primio sam odbijenicu po toj žalbi gdje se objašnjava da neće nikakva posebna šteta što su oni u istražnom zatvoru u domu. Nama su i škole su bile kooperativne jer su nam dali mogućnost polaganja ispita jednim ili u dva dolaska u školu, ali nam ni to nisu omogućili', kaže Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog za RTL.
Reagirala je i pravobraniteljica za djecu koja ističe kako život maloljetnika ne može čekati dok traje kazneni postupak. Navodi kako je obveza osigurati im ostvarivanje svih njihovih prava. Jedini izlazak bio im je posjet liječniku.
'Ali psihički naravno da svaki mjesec sve degradiraju. Pokušavamo položiti ispit, možda će ovaj istup promijeniti. Zatvorenici dobiju mogućnost da izađu na popravak zuba, tako bi bilo najnormalnije da odu i na ispite jedan ili dva puta', dodaje Orešković. Njihova sudbina je neizvjesna, ali Vjesnikova se zna. Početkom srpnja ga na ovom mjestu više neće biti.