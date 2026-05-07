Tenkovska kolona zaustavljena kod Širokog Brijega: 'Najbolji oblik zajedništva smo pokazali tih dana'

'Najbolji oblik zajedništva smo upravo pokazali tih svibanjskih dana. Mi vrlo jasno moramo kazati da je ovo naša domovina, da se ne odričemo ni jednog pedlja, jer upravo tada tog 7. svibnja i tih dana izloženo je prije svega bilo sve hrvatsko', rekao je Čović.

Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović rekao je da je 7. svibnja pokazao da Hrvati mogu odgovoriti na najveće izazove koji stoje pred njima.

U mjestu Pologu, između Mostara i Širokog Brijega, obilježena je 35. obljetnica događaja u kojem su tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije7. svibnja 1991. godine blokirali građani iz Širokog Brijega, Mostara i susjednih hercegovačkih općina.

Po njegovim riječima Hrvati u BiH se još uvijek bore za svoju slobodu i uspostavu jednakopravnosti.

'Naš cilj mora biti i dalje gotovo identičan - ustavna jednakopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda s drugim narodima u Bosni i Hercegovini', dodao je čelnik HNS-a BiH.

Dan nakon prosvjeda protiv JNA u Splitu, zapovjedništvu tadašnjeg korpusa JNA u Mostaru iz Beograda je stigla zapovijed da se dio 10. motorizirane brigade pripremi za polazak u Hrvatsku prema Sinju i Splitu.

U rano jutro 7. svibnja 1991. golema kolona od više od 100 vojnih vozila — tenkova, transportera i kamiona — krenula je iz Mostara. Čelništvo tadašnje općine Lištica (današnji Široki Brijeg) i fratri predvođeni fra Mladenom Hrkaćem dogovorili su se da će tenkove pokušati zaustaviti tako da im zapriječe put kamionima natovarenim pijeskom. Izabran je Polog, mjesto na samoj granici tadašnjih općina Mostar i Širokog Brijega.

Kada je kolona vojnih vozila JNA, u kojoj su bili uglavnom ročnici, naišla na blokadu, bila je prisiljena zaustaviti se. Tri dana trajala je kriza u čije su se rješavanje uključili i predstavnici vlasti u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. O blokadi su izvijestili i vodeći svjetski mediji.

Tenkovska kolona je nakon tri dana ipak propuštena, a zastoj je iskorišten za pripremu obrane Hrvatske. Vojna vozila su umjesto Dalmacije preusmjerena na područje Kupresa.