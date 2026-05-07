35 godina hrvatske

Tuđman, branitelji i vlada demokratskog jedinstva ključni za nezavisnost

V. B./Hina

07.05.2026 u 17:45

Konferencija 35 godina samostalne Hrvatske
Prvi predsjednik Franjo Tuđman, vlada demokratskog jedinstva i branitelji bili su ključni u procesu osamostaljivanja Hrvatske početkom 1990-ih, no kasnije su ih obilježile nagla privatizacija i zaostajanje u razvoju demokracije, rečeno je u četvrtak na konferenciji ''35 godina samostalne Hrvatske''

Konferenciju ''35 godina samostalne Hrvatske: znanost, demokracija i budućnost” organizirali su Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i portal ideje.hr. Prvi panel bio je posvećen 1990-im godinama, čiji su početak obilježile demokratske promjene, Domovinski rat, stjecanje nezavisnosti i međunarodnog priznanja.

''Da nije Franjo Tuđman pobijedio na izborima prilikom osnivanja HDZ-a i na prvi višestranačkim izborima, ne bi bilo samostalne Hrvatske. Međutim, on je imao psihologiju komunističkog nacionalista. Da nije, Hrvatska bi postala prava demokratska država puno prije nego što je to postala i puno bi prije bila primljena u Europsku uniju'', rekao je jedan od osnivača HSLS-a Božo Kovačević.

Kovačević: Državni aparat koristio se za onemogućavanje HSLS-a

Kovačević je u to vrijeme bio i glavni tajnik stranke koja je nakon parlamentarnih izbora 1992. postala druga najjača stranka u državi.

''Od tog trenutka, cjelokupni obavještajni državni aparat se koristi radi onemogućavanja rada HSLS-a i i vrbovanja ljudi unutar HSLS-a za potrebe HDZ-a. Time je rukovodio Ivić Pašalić. To je bilo naličje hrvatske demokracije'', ustvrdio je Kovačević.

Bivši ministar vanjskih poslova i posebni savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić istaknuo je da bez predsjednika Tuđmana, vlade demokratskog jedinstva i hrvatskih branitelja, danas ne bi bilo samostalne Hrvatske. Agresiju na Hrvatsku naveo je kao glavni motiv ulaska u politiku.

''Kao potpredsjednik vlade demokratskog jedinstva, bio sam zadužen za informiranje stranaka koje su bile u toj vladi o tome što radimo i koji su nam planovi. Na svakom su sastanku bili Ivica Račan i čelnici ostalih stranka. To su bili odlični sastanci koji su tekli bez problema'', rekao je Granić govoreći o svojim iskustvima iz tog turbulentnog razdoblja.

Hrvatska je prošla veliki put, dodao je Granić, ona je danas stabilna demokratska država, članica Europske unije i NATO saveza, eurozone, Schengena, uskoro i OECD-a.

Antunović: Obrazovanje je važno za demokraciju, tu smo stagnirali

Potpredsjednica vlade u mandatu Ivice Račana, Željka Antunović napomenula je da je Hrvatska imala nesreću u tome što je odmah nakon demokratskih promjena uslijedio rat koji nikada nije pogodan za razvoj demokracije. Za razvoj demokracije u zemlji bez demokratske prošlosti, najvažnijim faktorom smatra obrazovanje.

"Hrvatska je u 35 godina u mnogim stvarima napredovala, ali kada je riječ o obrazovanju, koje za posljedicu ima jačanje demokracije, tu smo čak stagnirali'', ustvrdila je Antunović.

Bivši predsjednik  Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić devedesete pamti i po nagloj pretvorbi i privatizaciji, provedenoj pod pritiskom međunarodnih financijskih institucija, uslijed koje su mnogi građani ostali bez radnog mjesta.

''Vi ste u zemlji morali imati ekonomistu velikih dimenzija kao Slovenci, oni su imali Jožu Mencingera.  On je u slovenskoj skupštini rekao da samo bedak može misliti da će netko tko dobije tvornicu za jedan tolar o njoj brinuti i njome odgovorno upravljati. Zato su njihovi problemi bili puno blaži nego naši'', ocijenio je.

Mirovna aktivistkinja i utemeljiteljica zaklade Solidarna Marina Škrabalo ocijenila je 1990-e kao izrazito produktivno razdoblje, unatoč raznim metodama potiskivanja medijskih sloboda te prostora za građansku hrabrost i pluralizam.

''To je bilo doba nacionalne mobilizacije i homogenizacije, ali smo istodobno imali prostore žive demokracije. Živjeli smo demokraciju tako što je iz ničega nastala velika platforma mirovnih, ženskih, ljudskopravaških inicijativa širom Hrvatske'', naglasila je Škrabalo.

