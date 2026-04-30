Novi napad duboko u Rusiji: Ukrajinski dronovi gađali rafineriju 1500 km od granice

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) priopćila je u četvrtak da su njezini dronovi pogodili rafineriju nafte u blizini ruskog grada Perma, što predstavlja drugi uzastopni napad na energetska postrojenja u tom području.

Riječ je o rafineriji u vlasništvu kompanije Lukoil, jednoj od najvećih u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od gotovo 13 milijuna tona nafte.

Prema navodima SBU-a, pogođen je ključni pogon za primarnu preradu nafte, koji je time izbačen iz funkcije.