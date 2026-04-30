Novi napad duboko u Rusiji: Ukrajinski dronovi gađali rafineriju 1500 km od granice

M. Šu.

30.04.2026 u 13:51

Izvor: Profimedia / Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia
Ukrajinska sigurnosna služba objavila je da su dronovi pogodili veliku rafineriju nafte u ruskoj regiji Perm, više od 1500 kilometara od granice

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) priopćila je u četvrtak da su njezini dronovi pogodili rafineriju nafte u blizini ruskog grada Perma, što predstavlja drugi uzastopni napad na energetska postrojenja u tom području.

Riječ je o rafineriji u vlasništvu kompanije Lukoil, jednoj od najvećih u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od gotovo 13 milijuna tona nafte.

Prema navodima SBU-a, pogođen je ključni pogon za primarnu preradu nafte, koji je time izbačen iz funkcije.

vezane vijesti

Istodobno je ponovno napadnuta i crpna stanica koja opskrbljuje rafineriju naftom. Ta je infrastruktura bila meta i noć ranije, a novi napad izazvao je dodatne požare.

Kompanija Lukoil zasad se nije očitovala o incidentu.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade na ciljeve unutar Rusije, s posebnim naglaskom na energetsku infrastrukturu, s ciljem smanjenja prihoda koji se koriste za financiranje rata.

Takvi napadi dolaze u trenutku rasta cijena energije na svjetskim tržištima, potaknutog sukobima na Bliskom istoku i promjenama u režimu sankcija prema Rusiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Uz NATO nastaje nova vojna sila: Europa gradi flotu za obračun s Rusijom
Obitelj povratnika iz Topuskog zbog Pantheona ostaje bez doma? 'Ovo je gore od rata'
Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Dio vozača ima razloga za zadovoljstvo

