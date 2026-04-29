Slovenski parlament izglasao izmjene zakona o vladi, nazire se nova koalicija

Izmjene zakona dobile su 49 glasova za i 4 protiv. Poduprli su ih osim zastupnika Janšinog SDS-a i koalicija NSi-ja, SLS-a i Fokusa, Demokrati i Resnica koji bi sada mogli činiti osnovu za koalicijski sporazum. Protiv su bili zastupnici Ljevice i Vesne, a oni iz Pokreta slobode i SD-a bili su suzdržani, dok je dio je bio odsutan.

Predloženim izmjenama smanjio se broj ministarstava s 19 na 14.

Predsjednik SDS-a Janša u petak je najavio da će, ako se usvoje izmjene zakona o vladi, SDS svim strankama koje ih podrže poslati polazne točke za pregovore o koalicijskom sporazumu, na temelju kojeg bi se formirala nova vlada.