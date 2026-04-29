Velike promjene

Slovenski parlament izglasao izmjene zakona o vladi, nazire se nova koalicija

M.Či./Hina

29.04.2026 u 19:48

Janez Janša
Janez Janša Izvor: Profimedia / Autor: Jure Makovec / AFP / Profimedia
Slovenski parlament u srijedu je usvojio prijedlog izmjena zakona o vladi koji je podnijela stranka Janeza Janše, a glasanje daje obrise moguće nove koalicije koju bi okupila njegova Samostalna demokratska stranka (SDS)

Izmjene zakona dobile su 49 glasova za i 4 protiv. Poduprli su ih osim zastupnika Janšinog SDS-a i koalicija NSi-ja, SLS-a i Fokusa, Demokrati i Resnica koji bi sada mogli činiti osnovu za koalicijski sporazum. Protiv su bili zastupnici Ljevice i Vesne, a oni iz Pokreta slobode i SD-a bili su suzdržani, dok je dio je bio odsutan.

Predloženim izmjenama smanjio se broj ministarstava s 19 na 14.

Predsjednik SDS-a Janša u petak je najavio da će, ako se usvoje izmjene zakona o vladi, SDS svim strankama koje ih podrže poslati polazne točke za pregovore o koalicijskom sporazumu, na temelju kojeg bi se formirala nova vlada.

Iz dosadašnjih glasanja u parlamentu manje-više je jasno da se na desnici formira koalicija SDS-a, Demokrata, trojca NSi-ja, SLS-a, i Fokusa i stranke Resnica, napominje STA.

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar prošli je tjedan obavijestila slovensku javnost da nakon konzultacija s političkim strankama neće nikome dati mandat za sastav vlade jer nitko nema potporu većine, te će prepustiti postupak izbora mandatara Državnom zboru.

Svoju odluku objasnila je izostankom međusobnog poštovanja i povjerenja tijekom njezinih konzultacija s parlamentarnim strankama, ocijenivši to lošim znakom za njezinu suradnju s potencijalnom novom vladom.

Janša je naglasio da SDS neće formirati vladu pod svaku cijenu.

U parlamentu mandatara može predložiti klub zastupnika ili deset zastupnika.

Za sastavljanje vlade potrebna je većina od 46 glasova u parlamentu.

Tehnički premijer Robert Golob, predsjednik Pokreta slobode, koji je relativni pobjednik izbora, objavio je da ne može prikupiti dovoljnu potporu za formiranje vlade.

Sloboda je relativni pobjednik izbora s 29 zastupnika, jednim više od SDS-a.

Janša s potporom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokratima (šest zastupnika) i Resni.com (pet zastupnika) ima više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu koji broji ukupno 90 zastupnika.

