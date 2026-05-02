Iranska 'lula mira': Otvaranje Hormuškog tjesnaca i prije kraja pregovora?

Četiri tjedna nakon što su Sjedinjene Države i Izrael obustavili bombardiranje Irana, još nije postignut dogovor o okončanju rata koji je prouzročio najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada.

Iran blokira gotovo svu plovidbu iz Zaljeva, osim vlastite, više od dva mjeseca. Prošlog su mjeseca Sjedinjene Države nametnule vlastitu blokadu brodova koji polaze iz iranskih luka.

Trump je u petak rekao kako 'nije zadovoljan' najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se točno elementima protivi.

'Traže stvari na koje ne mogu pristati', rekao je novinarima u Bijeloj kući.