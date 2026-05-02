Bijela kuća objavila video: Pogledajte kako Trump sat vremena ponavlja ovu riječ

'Predsjednik Trump sat vremena izgovara 'pobjeda'. Ne može stati. Neće stati', stoji u objavi Bijele kuće.

Bijela kuća na društvenoj mreži X u subotu je objavila poprilično bizaran video Donalda Trumpa .

Donald Trump je, podsjetimo, rekao kao nije zadovoljan iranskim prijedlogom prekida sukoba, naglasivši kako 'traže stvari na koje ne mogu pristati'.

Nekoliko puta je ponovio kako se rat neće prekinuti dok ne dođe do dogovora koji će spriječiti Iran da ikada dođe do nuklearnog naoružanja.