Bijela kuća objavila video: Pogledajte kako Trump sat vremena ponavlja ovu riječ

Bi. S.

02.05.2026 u 19:00

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Na službenom je profilu Trumpove rezidencije osvanuo video u kojemu američki predsjednik sat vremena ponavlja riječ 'pobjeda'

Bijela kuća na društvenoj mreži X u subotu je objavila poprilično bizaran video Donalda Trumpa.

'Predsjednik Trump sat vremena izgovara 'pobjeda'. Ne može stati. Neće stati', stoji u objavi Bijele kuće.

Donald Trump je, podsjetimo, rekao kao nije zadovoljan iranskim prijedlogom prekida sukoba, naglasivši kako 'traže stvari na koje ne mogu pristati'.

Nekoliko puta je ponovio kako se rat neće prekinuti dok ne dođe do dogovora koji će spriječiti Iran da ikada dođe do nuklearnog naoružanja.

Osim toga, iz SAD-a je stigla vijest o odluci Pentagona kojom se američke brigade povlače iz Njemačke. Trump je zaprijetio povlačenjem snaga nakon pojačanja tenzija s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD.

