Rađanje carskim rezom na rekordnoj razini u ovoj europskoj zemlji: Pritom pao broj rođenih

„Od ukupno 654.600 porođaja u Njemačkoj, oko 33 posto je obavljeno carskim rezom što je najviše od ujedinjenja Njemačke“, stoji u priopćenju Saveznog ureda za statistiku.

Početkom devedesetih godina svega je 15 posto porođaja bilo izvršeno carskim rezom. Istodobno, postoje velike razile u postotku primjene carskih rezova s obzirom na savezne pokrajine.

Najviši postotak se bilježi u gradu-saveznoj pokrajini Hamburgu (36 posto), a najniži u istočnoj saveznoj pokrajini Brandenburgu (27 posto).