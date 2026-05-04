Rađanje carskim rezom na rekordnoj razini u ovoj europskoj zemlji: Pritom pao broj rođenih

I.K./Hina

04.05.2026 u 14:37

Beba - Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Broj porođaja izveden carskim rezom u Njemačkoj dosegao je rekordnu razinu, javlja Savezni ured za statistiku u Wiesbadenu u ponedjeljak.

„Od ukupno 654.600 porođaja u Njemačkoj, oko 33 posto je obavljeno carskim rezom što je najviše od ujedinjenja Njemačke“, stoji u priopćenju Saveznog ureda za statistiku.

Početkom devedesetih godina svega je 15 posto porođaja bilo izvršeno carskim rezom. Istodobno, postoje velike razile u postotku primjene carskih rezova s obzirom na savezne pokrajine.

Najviši postotak se bilježi u gradu-saveznoj pokrajini Hamburgu (36 posto), a najniži u istočnoj saveznoj pokrajini Brandenburgu (27 posto).

Druge pomoćne metode pri porodu poput vakuumskog ekstraktora ili porođajnih kliješta se upotrebljavaju vrlo rijetko.

Porast carskih rezova dolazi u trenutku kada je broj beba rođenih u Njemačkoj pao na najnižu razinu od kraja Drugog svjetskog rata. Broj poroda pao je četvrtu godinu zaredom na oko 654.300 u 2025., što je 3,4% manje nego prethodne godine. 

