Putin poručio Teheranu: Rusija ostaje uz Iran

I.J./Hina

21.03.2026 u 10:10

Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je iranskim čelnicima perzijsku Novu godinu Novruz i rekao da Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu, priopćio je Kremlj u subotu.

No, opseg podrške Iranu koju nudi Moskva ipak ostaje predmet rasprave. Neki iranski izvori rekli su da su dobili vrlo malo stvarne pomoći od Moskve u ovoj najvećoj krizi za Iran otkako je šah, kojeg podržavaju SAD, svrgnut u revoluciji 1979. godine.

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju i iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu povodom iranske Nove godine, priopćio je Kremlj.

"Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom vremenu Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana", priopćio je Kremlj. Rusija tvrdi da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok u ponor i izazvali veliku globalnu energetsku krizu, dok je napad na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija označila kao "cinično" ubojstvo.

Politico je izvijestio da je Moskva predložila Washingtonu uslugu za uslugu: Kremlj bi prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom ako Washington prestane opskrbljivati ​​Ukrajinu obavještajnim podacima o Rusiji, ali Sjedinjene Države su odbile tu ponudu. Kremlj je odbacio izvješće kao lažno.

Rusija je ostala bez jednog saveznika kada su Sjedinjene Države svrgnule venezuelskog čelnika Nicolasa Madura, iako Moskva sada ima koristi od visokih cijena nafte izazvanih američkim i izraelskim napadima na Iran, strateškog partnera.

Objavljeno strateško partnerstvo ne sadrži odredbu o međusobnoj obrani, a Rusija je više puta izjavila da ne želi da Iran razvije atomsku bombu, korak za koji Moskva strahuje da bi izazvao utrku u nuklearnom naoružanju diljem Bliskog istoka.

pratimo uživo

Iran gađao 4000 km udaljenu američku bazu! Preokret Amerike oko nafte, Putin objavio značajnu poruku

  • 09:59

    Putin poručio: Rusija stoji uz Iran Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Teheranu da Moskva ostaje uz Iran u jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, istaknuvši da Rusija ostaje pouzdan partner toj zemlji. Poruka dolazi u trenutku kada se rat između Irana s jedne strane te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge dodatno zaoštrava, uz sve veći strah od šire regionalne eskalacije. >>Opširnije ovdje

  • 09:03

    Njemačka i Francuska spremne pomoći - ali nakon rata Vitalna energetska infrastruktura u Iranu i susjednim zaljevskim državama također je napadnuta, a cijene nafte skočile su za 50 posto od početka rata, prijeteći globalnim gospodarskim šokom. Američka zrakoplovna kompanija United Airlines priopćila je da će smanjiti svoje planirane letove za pet posto u drugom i trećem tromjesečju, imajući u vidu mogućnost dugotrajno viših cijena nafte. Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren za većinu brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Trump je u petak nazvao američke saveznike "kukavicama" jer su odbili pomoći u otvaranju tjesnaca dok traju borbe. Nekoliko saveznika, koji nisu konzultirani prije rata, obećalo je pridružiti se "odgovarajućim naporima" kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac, a Njemačka i Francuska rekle su da prvo moraju prestati borbe. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će razgovarati s Trumpom ovog vikenda.

  • 08:32

    Izrael ponovno napao Iran i Bejrut Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump saveznike iz NATO-a nazvao je kukavicama zbog njihova oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca. Više od 2000 ljudi ubijeno je otkako su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, dok američki dužnosnici sve više djeluju zabrinuto zbog znakova da bi se rat mogao dodatno proširiti, ulazeći u četvrti tjedan. Izrael je u subotu rekao da napada lokacije Hezbolaha u glavnom gradu Libanona pojačavanjem zračnih napada usmjerenih na tu skupinu koju podržava Iran. Najsmrtniji je to napad u ratu protiv Irana otkako je Hezbolah pucao na Izrael u znak podrške Teheranu 2. ožujka. Izrael je u subotu također pokrenuo nove napade na Iran, uključujući i na glavni grad Teheran, priopćila je njegova vojska.
