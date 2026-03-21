Putin poručio Teheranu: Rusija ostaje uz Iran

No, opseg podrške Iranu koju nudi Moskva ipak ostaje predmet rasprave. Neki iranski izvori rekli su da su dobili vrlo malo stvarne pomoći od Moskve u ovoj najvećoj krizi za Iran otkako je šah, kojeg podržavaju SAD, svrgnut u revoluciji 1979. godine.

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju i iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu povodom iranske Nove godine, priopćio je Kremlj.

"Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom vremenu Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana", priopćio je Kremlj. Rusija tvrdi da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok u ponor i izazvali veliku globalnu energetsku krizu, dok je napad na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija označila kao "cinično" ubojstvo.