Iran pokušava dokazati da je Hamenei živ: Nakon fotografija, objavljena audio poruka vrhovnog vođe

Iranski su mediji ranije danas objavili nekoliko, navodno novih, fotografija novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija. Nije poznato kada su fotografije nastale. Prije toga, iranska je nacionalna televizija objavila i video snimku Hameneija kako drži predavanje studentima. Nije navedeno kada je video snimljen, ali pretpostavlja se da se radi o arhivskom snimku.

Sada su krenuli dalje. Kako javlja Al Jazeera, objavljena je i audio poruka Hameneija povodom iranske nove godine Novruza. U poruci vrhovni vođa poručuje da je jedinstvo zemlje porazilo neprijatelja. Naravno, nije moguće provjeriti da je to doista glas Modžtabe Hameneija.

Dio je to njegove novogodišnje poruke ispisane na 9 stranica. U njoj je Hamenei, između ostalog, poručio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael vjerovali kako će nakon jednog ili dva dana napada iranski narod srušiti vlast, no da se to pokazalo kao 'velika pogrešna procjena'.

Umjesto toga, istaknuo je, među Irancima se stvorilo 'neobično jedinstvo', 'unatoč svim razlikama u vjerskim, intelektualnim, kulturnim i političkim polazištima', dok se 'pukotina pojavila kod neprijatelja'.