FOTO Povijesni dan u Mađarskoj: 'Vraćamo europsku zastavu u parlament'

"Nalažem da se od danas, nakon dvanaest godina zastava Europske unije ponovno zavijori iznad zgrade mađarskog parlamenta", rekla je Forsthoffer, koja je izabrana na konstitutivnoj sjednici parlamenta sa 193 od 199 glasova, istaknuvši da bi ta "prva odluka" u njezinoj novoj ulozi trebala predstavljati "prvi simboličan korak" prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.

Peter Magyar trebao bi u subotu službeno prisegnuti kao premijer pred mađarskim parlamentom, nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima protiv Viktora Orbana .

Nakon euforije pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika od čovjeka koji je obećao "promjenu režima" kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati.

Peter Magyar (45) položit će prisegu na inauguracijskoj sjednici parlamenta, koja je počela prijepodne.

Svečanosti povodom njegove inauguracije u subotu, kako unutar tako i izvan Parlamenta, ispunjene su simbolikom, a zastave i glazba odaju počast članstvu Mađarske u EU, njezinoj velikoj romskoj manjini i mađarskim manjinama koje žive u susjednim zemljama.