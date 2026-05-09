FOTO Povijesni dan u Mađarskoj: 'Vraćamo europsku zastavu u parlament'

PRISEGA MAGYARA

Povijesni dan u Mađarskoj: 'Vraćamo europsku zastavu u parlament'

I.H./Hina

09.05.2026 u 14:35

Prisega Petera Magyara u Mađarskoj
Prisega Petera Magyara u Mađarskoj Izvor: EPA / Autor: Tamas Purger
Nova predsjednica mađarskog parlamenta, Agnes Forsthoffer, u subotu je najavila povratak europske zastave u zgradu u Budimpešti, nakon što je ondje nije bilo dvanaest godina

"Nalažem da se od danas, nakon dvanaest godina zastava Europske unije ponovno zavijori iznad zgrade mađarskog parlamenta", rekla je Forsthoffer, koja je izabrana na konstitutivnoj sjednici parlamenta sa 193 od 199 glasova, istaknuvši da bi ta "prva odluka" u njezinoj novoj ulozi trebala predstavljati "prvi simboličan korak" prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.

Peter Magyar trebao bi u subotu službeno prisegnuti kao premijer pred mađarskim parlamentom, nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima protiv Viktora Orbana.

Inauguracija Petera Magyara Izvor: EPA / Autor: Tamas Purger

Nakon euforije pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika od čovjeka koji je obećao "promjenu režima" kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati.

Peter Magyar (45) položit će prisegu na inauguracijskoj sjednici parlamenta, koja je počela prijepodne.

Svečanosti povodom njegove inauguracije u subotu, kako unutar tako i izvan Parlamenta, ispunjene su simbolikom, a zastave i glazba odaju počast članstvu Mađarske u EU, njezinoj velikoj romskoj manjini i mađarskim manjinama koje žive u susjednim zemljama.

