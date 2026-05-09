vojna parada

Merz negoduje jer je jedan EU lider otišao na slavlje kod Putina: Čut će nas!

I.V./Hina

09.05.2026 u 13:37

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao je prisutnost slovačkog premijera u Moskvi u subotu kada je održana parada povodom Dana pobjede 9. svibnja.

"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Stockholmu.

"Duboko žalim (zbog njegove prisutnosti) ondje i razgovarat ćemo još s njim o tom danu u Moskvi", dodao je.

Slovački premijer otputovao je u Moskvu, ali nije sudjelovao u proslavama.

<<<<<Vojnu paradu u Kremlju pratili smo uživo>>>>>

vezane vijesti

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je Fica u subotu u Kremlju.

"Vaš dosljedan stav u korist očuvanja povijesne istine izaziva poštovanje", rekao je Putin na početku njihova sastanka, pohvalivši i "suverenu vanjsku politiku" kakvu slovačka vlada nastoji provoditi.

Reuters prenosi da je Putin kazao Ficu da će Rusija učiniti sve da ispuni slovačke potrebe za energijom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
povorka u centru

povorka u centru

VELIKA GALERIJA Pogledajte atmosferu na 'Hodu za život' u Zagrebu: 'Mi volimo i mamu i dijete'
U ZAGREBU

U ZAGREBU

FOTO Povorka Hoda za život stigla do Zrinjevca, pojavio se i jedan ministar: Imamo komunistički zakon
došao na svoje

došao na svoje

Trump konačno došao do obogaćenog uranija – ali ne iz Irana

najpopularnije

Još vijesti