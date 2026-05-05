Policija otkrila detalje prometne nesreće kod Našica: Vozač je bio pijan

Policijskim očevidom utvrđeno je kako se prometna nesreća u mjestu Breznica Našička dogodila u ponedjeljak oko 19,30 sati, kada je 20-godišnji vozač osobnog automobila u zavoju počeo pretjecati vozilo ispred sebe .

U tom je trenutku izgubio nadzor nad upravljačem i udario u vozilo koje je obilazio, a nakon udara sletio je na travnatu površinu i udario u više prometnih znakova i metalnih stupova. Vozač i suvozač su ispali iz vozila, dok se automobil zaustavio u obližnjem obiteljskom dvorištu, udarivši u drvo.

U nesreći je 20-godišnji putnik iz osobnog automobila na mjestu smrtno stradao, dok su vozač i putnik koji su ispali vozila zadobili teške tjelesne ozlijede, zbog čega su hitno prevezeni u Opću županijsku bolnicu Našice.

Alkotestom je kod 20-godišnjeg vozača utvrđena koncentracija od 1,58 promila alkohola u krvi, a kod suvozača 0,73 promila alkohola u krvi. Protiv 20-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, navode u policiji.