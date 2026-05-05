POGINUO MLADIČ

Policija otkrila detalje prometne nesreće kod Našica: Vozač je bio pijan

I.H./Hina

05.05.2026 u 12:54

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading

Prometnu nesreću kod Našica, u kojoj je u ponedjeljak poginuo 20-godišnji putnik u osobnom automobilu, skrivio je pijani 20-godišnji vozač koji će zbog toga biti kazneno prijavljen, izvijestila je u utorak Policijska uprava osječko-baranjska

Policijskim očevidom utvrđeno je kako se prometna nesreća u mjestu Breznica Našička dogodila u ponedjeljak oko 19,30 sati, kada je 20-godišnji vozač osobnog automobila u zavoju počeo pretjecati vozilo ispred sebe.

vezane vijesti

U tom je trenutku izgubio nadzor nad upravljačem i udario u vozilo koje je obilazio, a nakon udara sletio je na  travnatu površinu i udario u više prometnih znakova i metalnih stupova. Vozač i suvozač su ispali iz vozila, dok se automobil zaustavio u obližnjem obiteljskom dvorištu, udarivši u drvo.

U nesreći je 20-godišnji putnik iz osobnog automobila na mjestu smrtno stradao, dok su vozač i putnik koji su ispali vozila zadobili teške tjelesne ozlijede, zbog čega su hitno prevezeni u Opću županijsku bolnicu Našice.

Alkotestom je kod 20-godišnjeg  vozača utvrđena koncentracija od 1,58 promila alkohola u krvi, a kod suvozača 0,73 promila alkohola u krvi. Protiv 20-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, navode u policiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti