smrt lovre vukušića

Podignuta optužnica za brutalno ubojstvo u Splitu: Ubili ga nožem, tijelo skrivali pa zapalili

M. Šu./Hina

20.03.2026 u 21:49

Mjesto u Splitu gdje je pronađeno zapaljeno tijelo Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

​Zbog kaznenog djela teškog ubojstva i ubojstva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv ​45-godišnjaka i 49-godišnjaka koje se tereti za ubojstvo Lovre Vukušića (45), objavilo je državno odvjetništvo ne navodeći imena.

Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su 15. travnja 2025. oko 23​,30 sati na području Splitsko-dalmatinske županije​ oštrim predmetom zadali žrtvi ozljedu u području vrata, od koje je preminula. ​

Uz to ih se tereti​ da su nakon toga tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta​ između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili​ kako bi prikrili tragove.​ Tijelo ubijenog muškarca prethodno su držali u stanu skoro dva dana. O​bojica optuženih nalaze se u istražnom zatvoru zbog drugog kaznenog djela po rješenju suca istrage Županijskog suda u Splitu na temelju prijedloga državnog odvjetništva iz drugog kaznenog predmeta koji se vodi protiv njih.

Š​est dana nakon ubojstva pronađeno je tijelo ubijenog Lovre Vukušića. Policija je u tom slučaju kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je Vukušić ubijen u jednom stanu na području Splita nakon čega su njegovo tijelo odnijeli, zapalili ga i napustili mjesto događaja.

Optuženi muškarci već su od ranije poznati policiji po brojnim kaznenim djelima.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti