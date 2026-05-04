Splićani na Marjanu prosvjedovali protiv GUP-a: Traže zaštitu svojih vlasničkih prava

Tvrde da se na području Marjana više od 40 godina krše njihova vlasnička prava te da se prostorni planovi, uključujući GUP u dijelu koji se odnosi na Marjan, temelje na zastarjelim i pravno upitnim aktima koji nisu usklađeni s važećim zakonodavstvom.

Predsjednik udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu Ivan Peršić kazao je da je građevinska inspekcija pokrenula izvršenje rješenja o uklanjanju dijela poljskih kućica na području Meja, što prosvjednici smatraju spornim. „Okupljeni smo danas ispred Banovine kako bismo upozorili gradske vijećnike, Gradsko vijeće i gradonačelnika na dugogodišnje i ozbiljno kršenje vlasničkih prava građana u obuhvatu Marjana“, rekao je.

Peršić je dodao kako traže sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća, obustavu izvršenja rješenja o uklanjanju do okončanja sudskih postupaka te izmjene GUP-a i usklađivanje planskih akata s važećim propisima. Naglasio je i da je pred Visokim upravnim sudom u tijeku postupak kojim se osporava zakonitost akata na kojima se temelje postupanja inspekcije.

„Ne tražimo da se zakoni ne provode, nego da se provode jednako i dosljedno na cijelom području Republike Hrvatske“, rekao je Peršić.