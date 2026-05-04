POLJSKE KUĆICE

Splićani na Marjanu prosvjedovali protiv GUP-a: Traže zaštitu svojih vlasničkih prava

I.K./Hina

04.05.2026 u 14:08

Prosvjed na Marjanu protiv GUP-a
Prosvjed na Marjanu protiv GUP-a
Vlasnici zemljišta na splitskom Marjanu prosvjedovali su u ponedjeljak ispred Banovine zbog, kako tvrde, nezakonite provedbe Generalnog urbanistićkog plana (GUP) i rješenja o uklanjanju poljskih kućica, te traže obustavu izvršenja i izmjene planova radi zaštite vlasničkih prava.

Tvrde da se na području Marjana više od 40 godina krše njihova vlasnička prava te da se prostorni planovi, uključujući GUP u dijelu koji se odnosi na Marjan, temelje na zastarjelim i pravno upitnim aktima koji nisu usklađeni s važećim zakonodavstvom.

Predsjednik udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu Ivan Peršić kazao je da je građevinska inspekcija pokrenula izvršenje rješenja o uklanjanju dijela poljskih kućica na području Meja, što prosvjednici smatraju spornim. „Okupljeni smo danas ispred Banovine kako bismo upozorili gradske vijećnike, Gradsko vijeće i gradonačelnika na dugogodišnje i ozbiljno kršenje vlasničkih prava građana u obuhvatu Marjana“, rekao je.

Peršić je dodao kako traže sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća, obustavu izvršenja rješenja o uklanjanju do okončanja sudskih postupaka te izmjene GUP-a i usklađivanje planskih akata s važećim propisima. Naglasio je i da je pred Visokim upravnim sudom u tijeku postupak kojim se osporava zakonitost akata na kojima se temelje postupanja inspekcije.

„Ne tražimo da se zakoni ne provode, nego da se provode jednako i dosljedno na cijelom području Republike Hrvatske“, rekao je Peršić.

Zemljište u vlasništvu obitelji generacijama

Sudionici prosvjeda navode da se radi o zemljištima koja se generacijama koriste u obiteljima te da su na njima uglavnom poljoprivredni objekti i male kućice za alat, bez uvjeta za stanovanje.

"Doveden sam u situaciju da se moram pravdati kao da sam kriminalac i bespravan graditelj", rekao je jedan od prosvjednika Vedran Dumanić, dodavši da je jedan od nasljednika tisuću kvadrata na Mejama.

"Parcela nije park-šuma, nego poljoprivredno zemljište na kojem se nalazi baraka bez uvjeta za stanovanje te služi isključivo kao spremište za alat. Postojala je i prije 1968., što je vidljivo iz katastra. Moj je grijeh što sam Splićanin i što sam dobio dio zemlje s barakom“, navodi Dumanić.

Prosvjed protiv GUP-a na Marjanu
Prosvjed protiv GUP-a na Marjanu

Tvrdi da je riječ o dugogodišnjem pritisku na vlasnike zemljišta. "Što očekivati ​​od samoprozvanih vladara Marjana? Ne tako davno onemogućen je pristup zemlji, sada smetaju barake, a na red će doći i sama zemlja. Očito je nekome u interesu da i ovo malo Splićana izgubi svoju zemlju koju im prijašnji sustavi nisu oduzeli", izjavio je.

Prosvjednici su upozorili i na neujednačenu primjenu mjera na terenu, navodeći da se manji objekti uklanjaju, dok veći zahvati poput vila i bazena ostaju netaknuti.

Stoga traže pravnu sigurnost, zaštitu vlasničkih prava i rješenje koje će uskladiti javni interes s višedesetljetnim korištenjem prostora, uz upozorenje da bi nastavak izvršenja rješenja mogao imati ozbiljne društvene i materijalne posljedice.

