Plenković o pozivu Milanoviću: 'Pričekajmo da vidimo reakciju'

M. Šu./Hina

17.03.2026 u 20:44

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković u utorak je izjavio kako će pričekati reakciju predsjednika RH Zorana Milanovića na njegov prijedlog o sazivanju sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, ništa ne želi prejudicirati, a na tim će se sastancima, 'ako ih bude, raspraviti sve bitno'.

"Ja sam najavio jučer da ćemo poslati taj dopis. Smatramo da je trenutak da se raspravi i daljnji plan modernizacije Hrvatske vojske i sve ono što je plan Ministarstva obrane i oružanih snaga u godinama što su pred nama", rekao je premijer Plenković.

Ujedno je i odgovorio na pitanje što ako predsjednik Milanović odbije poziv koji mu je danas popodne poslan, a u kojim se predlaže sazivanje sjednica isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka. ''Pa vidjet ćemo. Ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao'', kazao je premijer Plenković odgovorivši hoće li se i na tim sastancima, pristane li predsjednik Milanović na poziv, razgovarati o srpskim raketama.

''Pričekajmo da vidimo reakciju. Sve što je bitno će se raspraviti na tim sastancima, ako ih bude'', zaključio je premijer.

Upitan, pak, za komentar predstojećih sindikalnih prosvjeda najavljenih u subotu, premijer je kazao kako će na taj dan, uoči obljetnice zagrebačkih potresa, s ministrima obići obnovljene zgrade zagrebačkih fakulteta i bolnica u što je, kako je kazao, ukupno investirano oko 350 milijuna eura.

''Mi ćemo saslušati ono što će sindikati poručiti u subotu. Podsjećam još jednom, za razliku od mandata SDP-a kada je osnovica u pregovorima sa sindikatima u četiri godine narasla nula – to jest ništa, u našim mandatima je u ovih devet i pol godina narasla 52 posto. Dakle, mi smo vlada koja je osiguravala kontinuirano povećanje plaća i u državnom i u javnom sektoru'', kazao je premijer. Dodao je i kako mu je razumljivo da je zadaća sindikata da uvijek traže više, ali da se dosad pregovaralo i da je postignut dogovor s državnim sindikatima.

Premijer je odgovorio i na novinarsko pitanje kada će se raspisati izbori u Novoj Gradiški, nakon što je Vinko Grgić uhićen u akciji Uskoka te je početkom ožujka dao ostavku na dužnost gradonačelnika. ''Kada se steknu uvjeti. Vlada će uvijek konzultirati sve nadležne i Ministarstvo pravosuđa i uprave koje vodi o tome računa'', kazao je premijer u Slavonskom Brodu koji je posjetio povodom 36. obljetnice Brodsko-posavske Hrvatske demokratske zajednice. 

preporučujemo

Iran potvrdio smrt zapovjednika Basidža: 'To je bio kukavički čin!'
Izrael proglasio pobjedu nad Iranom, ali rat i dalje traje

