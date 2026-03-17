Plenković o pozivu Milanoviću: 'Pričekajmo da vidimo reakciju'

"Ja sam najavio jučer da ćemo poslati taj dopis. Smatramo da je trenutak da se raspravi i daljnji plan modernizacije Hrvatske vojske i sve ono što je plan Ministarstva obrane i oružanih snaga u godinama što su pred nama", rekao je premijer Plenković.

Ujedno je i odgovorio na pitanje što ako predsjednik Milanović odbije poziv koji mu je danas popodne poslan, a u kojim se predlaže sazivanje sjednica isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka. ''Pa vidjet ćemo. Ne bih u ovom trenutku ništa prejudicirao'', kazao je premijer Plenković odgovorivši hoće li se i na tim sastancima, pristane li predsjednik Milanović na poziv, razgovarati o srpskim raketama.

''Pričekajmo da vidimo reakciju. Sve što je bitno će se raspraviti na tim sastancima, ako ih bude'', zaključio je premijer.