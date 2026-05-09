Plenković: Ne smijemo zaboraviti na Ukrajinu

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u subotu čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja suočena s ruskom agresijom štiti "svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti"

"Slavimo Dan Europe prisjećajući se Schumanove vizije kontinenta koji nakon strahovitih ratnih razaranja i dubokih podjela, izabire mir, suradnju i zajedničku budućnost", napisao je Plenković na X-u. Naglasio je da Europa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor "slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama", koji se svakodnevno potvrđuje.

"Zato se danas moramo prisjetiti i Ukrajine, koja se brani od brutalne ruske agresije već više od četiri godine te štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti", poručio je hrvatski premijer. Također, kazao je da Hrvatska kao "ponosna članica" Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, "uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo".

We celebrate Europe Day by remembering Robert Schuman’s vision of a continent that, after the horrors of war and deep divisions, chose peace, cooperation, and a shared future. From that idea emerged the European Union as we know it today — a peace project founded on freedom,… pic.twitter.com/Yvn5vq0jyA — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 9, 2026