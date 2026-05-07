Plenković: Mirovincima smo otvorili prostor da ulažu dalje od konzervativnog pristupa

U jednosatnom razgovoru "1 na 1" s novinarom i urednikom Večernjeg lista Žarkom Ivkovićem, predsjednik Vlade Andrej Plenković je također nekoliko rečenica posvetio mirovinskim fondovima, istaknuvši da, kada se imovini OMF-ova doda imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova , dolazi se do brojke od oko 29,5 milijardi eura imovine.

Prsten okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine , a forum radnog naziva "Nedovoljno iskorišten kapital Hrvatske - kako mirovinski fondovi mogu snažnije ulagati u hrvatsko gospodarstvo“ održan je pod pokroviteljstvom Vlade, uz sudjelovanje i njenog predsjednika Andreja Plenkovića.

U vremenu otkad je predsjednik Vlade, čemu će uskoro biti deset godina, po njegovim riječima bilo je i previše kriza, a sa stečenim iskustvom Vlada na njih reagira brzo i odlučno. Tako je i u slučaju najrecentnije energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku , pri čemu je Vlada opet počela intervenirati u cijene naftnih derivata, poslala je i zahtjev Europskoj komisiji za mogućnost zadiranja u europski dio trošarina, a zakonskim izmjenama uvela je i mogućnost reakcije putem tzv. "plivajućeg" PDV.

"Otvorili smo veći manevarski prostor fondovima da ulažu i 'malo dalje' od jako konzervativnog pristupa", izjavio je Plenković.

No, prema Plenkovićevim riječima, to je alat koji bi se koristio "kao zadnja linija obrane", pri čemu trenutne cijene energenata to ne zahtijevaju.

Smatra da je Vlada svojim mjerama značajno pomogla i obuzdavanju inflacije, podsjetivši na deset paketa pomoći gospodarstvu i građanima, vrijednima oko devet milijardi eura, kojima se nastojala očuvati socijalna kohezija, putem i subvencioniranja cijena energenata, snižavanja PDV-a na neke proizvode, kao i ograničavanjem cijena sto proizvoda.

Tako, kada je riječ o inflaciji, potrebna je odgovornost svih aktera, poručio je Plenković, dodavši i da će država "pokušati vidjeti" što još može napraviti da se situacija stabilizira.

U turizmu potrebna pametna politika formiranja cijena

Ponovio je i poruke s vijeća za turizam održanog u utorak, a ključna je da pametna politika formiranja cijena može napraviti razliku u odnosu na konkurentske mediteranske zemlje te dovesti do još jedne uspješne turističke sezone. Istaknuo je da turisti s emitivnih tržišta uvelike u zadnji čas donose odluke o tome gdje ljetovati, a ključan kriterij im je cijena. Uz to, u obzir treba uzeti i da na ključnim tržištima traju kampanje da građani ljetuju doma i tako pomognu domaće gospodarstvo, dodao je Plenković.

Upitan jesu li afere u sportskim savezima izolirani slučajevi ili sustavan problem, Plenković je kazao da se Vlada bori protiv korupcije, a svatko tko radi nešto nezakonito mora odgovarati.

Istaknuo je i da je Vlada snažno naklonjena sportu, što je pokazala i kroz značajno povećanje ulaganja, no ne "da bi netko taj novac oteo sportašima i trenerima". Dodao je i da je ministar turizma i sporta Tonči Glavina sa svojim suradnicima pripremio "novi koncept" koji se tiče nadzora financiranja, "jer ovo ostavlja lošu etiketu na sportu".

Kada je riječ o demografiji, Plenković je kazao da je ona i na europskoj razini u posljednje vrijeme postala ključno pitanje. Poručio je da je obitelj "nukleus društva", a da Vlada godišnje u demografske mjere ulaže oko 840 milijuna eura.

Upitan, predsjednik Vlade se dotaknuo i aktualne teme izbora sudaca Ustavnog suda, prozvavši još jednom oporbu za političku neodgovornost. Prigovorio je i medijima da nemaju jednake kriterije s obzirom da ne propitkuju zašto oporba blokira izbor ta tri suca.

Smatra da je riječ o opstrukciji oporbe kojoj je cilj konflikt te politička kalkulacija, kako bi se onemogućilo sud da donosi odluke.