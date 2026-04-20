Kriza u Rumunjskoj: Premijer ostao bez potpore najveće stranke u koaliciji

Bolojanova koalicijska vlada s četiri proeuropske stranke okupila se prije 10 mjeseci nakon polarizirajućih predsjedničkih izbora u pokušaju da se odupre rastućoj krajnjoj desnici.

Nakon glasanja na stranačkom sastanku, socijaldemokrati su rekli da će kasnije ovog tjedna povući svojih šest ministara iz kabineta , ostavljajući koaliciju bez parlamentarne većine.

No neprestano su se sukobljavali oko provedbi reformi, a Bolojan je više puta rekao da neće odstupiti.

Reforme vezane uz EU fondove

Socijaldemokrate, najveću stranku u koaliciji, zabrinjava gubitak potpore u korist krajnje desnice u anketama i na posljednjim parlamentarnim izborima, iako se u Rumunjskoj ne očekuju novi nacionalni izbori prije 2028.

Agencije za kreditni rejting zadržale su Rumunjsku na najnižoj ocjeni investicijskog rejtinga nakon što je Bolojanova vlada povećala poreze i počela smanjivati ​​državnu potrošnju kako bi smanjila najveći proračunski deficit u Europskoj uniji, upozorivši da je politička nestabilnost ključni rizik.

Ako ne provede daljnje reforme do kolovoza, Rumunjska bi mogla izgubiti oko 11 milijardi eura sredstava EU za oporavak i otpornost, što je otprilike polovica ukupne alokacije Rumunjskoj iz Bruxellesa. Zemlja također treba potpisati obrambene ugovore u vrijednosti od 16,6 milijardi eura u okviru SAFE-a, nove inicijative EU-a za naoružavanje.

Rumunjski centristički predsjednik Nicusor Dan pokušao je umiriti tržišta ranije u ponedjeljak, rekavši da su se vladajuće stranke složile oko fondova EU-a i ciljeva deficita.

'Da, imat ćemo političku krizu, ali u bitnim stvarima imamo predvidljivost', rekao je Dan novinarima.

Krajnja desnica prijeti glasanjem o nepovjerenju

Bolojan, najugledniji političar u koalicijskoj vladi prema anketama, rekao je u nedjelju navečer da će imenovati privremene ministre iz postojećeg kabineta, koji mogu voditi preraspodijeljene resore 45 dana.

Oporbeni desničarski Savez za ujedinjenje Rumunja, koji ima najveću potporu među svim strankama u anketama javnog mnijenja, rekao je da će u svibnju podnijeti zahtjev za glasanje o nepovjerenju vladi. Socijaldemokrati su rekli da bi i oni mogli podnijeti takav zahtjev.

Proeuropska vladajuća većina ne može opstati bez socijaldemokrata, najveće snage u parlamentu s 28 posto mjesta.

Predsjednik, koji imenuje premijera, rekao je da četiri koalicijske stranke nemaju drugog izbora nego nastaviti vladati. Isključio je mogućnost imenovanja premijera kojega podržava krajnja desnica.

Rumunjska do sada nikad nije imala prijevremene parlamentarne izbore.