Ovo je ključna prepreka miru između Irana i SAD-a: 'Moraju sačuvati obraz'

Arapski i američki dužnosnici upozoravaju da će Iran morati 'sačuvati obraz' ako je cilj postići sveobuhvatan sporazum, ali najveća prepreka tome mogao bi biti ego Donalda Trumpa

Stalno omalovažavanje iranskih čelnika riječima i postupcima američkog predsjednika zabrinjava arapske i američke dužnosnike dobro upoznate s prilikama na Bliskom istoku. Strahuju da bi takav pristup mogao ozbiljno otežati okončanje sukoba koji već opterećuje svjetsko gospodarstvo, analizira Politico. Ključno je pitanje može li Trump pokazati dovoljno poštovanja prema vodstvu u Teheranu kako bi ono moglo proglasiti barem djelomičnu pobjedu, čak i ako pristane na američke zahtjeve koji bi ga oslabili? 'On očajnički želi da se ovo završi', rekao je visoki zaljevski dužnosnik, dodajući: 'Ali Iranci mu zasad odbijaju dati ono što mu treba da sačuva obraz i povuče se. A čini se da ne razumije da i oni moraju sačuvati obraz.' Sugovornici za Politico naglašavaju da je 'spašavanje obraza' u diplomaciji važno za Iran i zbog kulture i zbog unutarnje politike.

Trump uporno vrijeđa vodstvo Irana Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su pregovori usmjereni na izradu mape puta za daljnje razgovore, a napredak prema osnovnom okviru potvrđen je iz diplomatskih izvora. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly kratko je poručila: 'Razgovori se nastavljaju.' Bivši američki veleposlanik Michael Ratney smatra da bi Trump trebao prepustiti riječ pregovaračima: 'Ni tvit, ni javni komentar, ni prijetnja, ni kompliment.' Ipak, Trump posljednjih tjedana naziva iranske dužnosnike 'ludim gadovima' i 'mentalno bolesnima', prijeti 'uništenjem civilizacije' i tvrdi da je SAD već pobijedio. Takva retorika šteti dok njegovi izaslanici pokušavaju postići dogovor, a i Iran uzvraća uvredama – od ismijavanja na društvenim mrežama do poziva na procjenu mentalnog zdravlja američkih čelnika.

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Teheran mu ne vjeruje - s punim pravom Trumpovo nepovjerenje prema Iranu traje desetljećima, a više je puta naglasio da želi sporazum bolji od onoga koji je 2015. godine postigao Barack Obama. S druge strane, Teheran mu ne vjeruje zbog povlačenja iz tog sporazuma i kasnijih vojnih poteza koji su pogodili iranski nuklearni program i vrh režima, uključujući ajatolaha Alija Hameneija, kojeg su likvidirale izraelske snage na početku sukoba. 'Predsjednik će prihvatiti samo sporazum koji na prvo mjesto stavlja američku nacionalnu sigurnost', poručila je Kelly. Dakle obje strane žele proglasiti pobjedu, no pitanje je mogu li prihvatiti da i druga strana učini isto. Za razliku od pristupa Obame, koji je pokazivao suzdržanost, Trump inzistira na 'bezuvjetnoj predaji' i zahtjevima koji prelaze iranske 'crvene linije'. Iako je režim represivan, mora voditi računa o percepciji građana. Ako Trump nastavi inzistirati na tome da je 'porazio' Iran, to bi moglo potaknuti unutarnje napetosti. Rubio je priznao da se Iran nalazi pod gospodarskim pritiskom. Upozorio je Teheran citirajući Ice Cubea: 'Bolje im je da se saberu prije nego što se sami unište.'