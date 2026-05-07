Rastu izgledi za opasan klimatski fenomen: Dolazi ekstrem koji može potaknuti katastrofu

Izgledi da bi El Niño mogao prerasti u jedan od najjačih klimatskih događaja sve su veći, pokazuju podaci objavljeni ovog tjedna

Prema prognozi Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), temperature mora u ključnom dijelu središnjeg ekvatorijalnog Tihog oceana mogle bi krajem godine dosegnuti i do tri Celzijeva stupnja iznad prosjeka. Time bi se približile ili nadmašile rekorde iz 1877. i 2015. godine, čime bi se prešao prag za 'super El Niño', piše Washington Post. 'Mogućnost da se razvije najveći El Niño od 1870-ih očigledno raste', napisao je Paul Roundy, profesor atmosferskih znanosti na Državnom sveučilištu New Yorka u Albanyju. Sustavno praćenje započelo je oko 1850. godine, a ovo je treći mjesec zaredom kako više modela predviđa da bi snažan El Niño mogao pogurati globalne temperature na nove vrhunce te promijeniti obrasce suša, poplava i valova vrućina diljem planeta, s posljedicama na poljoprivredu, zdravlje i gospodarstvo.

New ECMWF data shows near a 100 percent chance of a super El Niño by October.



The central equatorial Pacific is forecast to surge 2.7˚C above average by then — approaching record levels — and this major climate event will still be intensifying

Rijedak ciklonski obrazac povećao izglede Izglede je povećao rijedak trostruki ciklonski obrazac u Tihom oceanu, potaknuvši snažan nalet vjetra i stvorivši 'vlak' tople vode ispod površine oceana, s temperaturama i do sedam stupnjeva iznad prosjeka. 'Obrasci El Niña povezani su s nestašicama hrane, utjecajem na vodne resurse, pa čak i s građanskim sukobima u tropskim zemljama', upozorila je klimatska znanstvenica Katharine Hayhoe, dodajući: 'Iako su kratkotrajni, njihov utjecaj na društvo može biti dubok.' El Niño već počinje utjecati na vremenske obrasce, a podaci NOAA-e sugeriraju da bi se fenomen mogao razviti do srpnja.

The ECMWF seasonal forecasts for both Sea Surface Temperature and Precipitation Anomalies shows one of the strongest El Niño signals you’ll ever see.



Massive above average sea warmth and rainfall in the Pacific. Crushingly unfavorable conditions in the Atlantic for Hurricane…

Što će biti do kraja godine? 1. Tropske oluje i monsuni Očekuje se smanjena aktivnost uragana u Atlantiku i moguća suša na Karibima, a u Pacifiku raste rizik od jačih oluja. U dijelovima Indije moguć je slabiji monsun, kao i veći rizik od suša. 2. Suše i poplave Povećava se rizik od suša u dijelovima Afrike, Australije, Indonezije i Sjeverne Amerike, a pojačane oborine i poplave izgledne su u dijelovima Južne Amerike, Afrike, Bliskog istoka i na jugu SAD-a.

3. Vrućina i toplinski valovi Izgledne su iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a te češći toplinski valovi u Južnoj Americi, Europi, Africi, Indiji i Australiji. 4. Rekordne temperature Globalne temperature mogle bi dosegnuti nove rekorde, osobito 2027. godine.

The latest ECMWF-ENS plumes once again have trended upward in their May forecast guidance. At this time, the ensemble mean now calls for this El Niño to peak at 3.2 °C compared to 2.8 °C on its April 1 forecast last month. You can clearly see the difference in the images below.