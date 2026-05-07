super el Niño

Rastu izgledi za opasan klimatski fenomen: Dolazi ekstrem koji može potaknuti katastrofu

Ma.Č.

07.05.2026 u 21:25

Olujno jugo Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Izgledi da bi El Niño mogao prerasti u jedan od najjačih klimatskih događaja sve su veći, pokazuju podaci objavljeni ovog tjedna

Prema prognozi Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), temperature mora u ključnom dijelu središnjeg ekvatorijalnog Tihog oceana mogle bi krajem godine dosegnuti i do tri Celzijeva stupnja iznad prosjeka. Time bi se približile ili nadmašile rekorde iz 1877. i 2015. godine, čime bi se prešao prag za 'super El Niño', piše Washington Post.

'Mogućnost da se razvije najveći El Niño od 1870-ih očigledno raste', napisao je Paul Roundy, profesor atmosferskih znanosti na Državnom sveučilištu New Yorka u Albanyju.

Sustavno praćenje započelo je oko 1850. godine, a ovo je treći mjesec zaredom kako više modela predviđa da bi snažan El Niño mogao pogurati globalne temperature na nove vrhunce te promijeniti obrasce suša, poplava i valova vrućina diljem planeta, s posljedicama na poljoprivredu, zdravlje i gospodarstvo.

Rijedak ciklonski obrazac povećao izglede

Izglede je povećao rijedak trostruki ciklonski obrazac u Tihom oceanu, potaknuvši snažan nalet vjetra i stvorivši 'vlak' tople vode ispod površine oceana, s temperaturama i do sedam stupnjeva iznad prosjeka.

'Obrasci El Niña povezani su s nestašicama hrane, utjecajem na vodne resurse, pa čak i s građanskim sukobima u tropskim zemljama', upozorila je klimatska znanstvenica Katharine Hayhoe, dodajući: 'Iako su kratkotrajni, njihov utjecaj na društvo može biti dubok.'

El Niño već počinje utjecati na vremenske obrasce, a podaci NOAA-e sugeriraju da bi se fenomen mogao razviti do srpnja.

Što će biti do kraja godine?

1. Tropske oluje i monsuni

Očekuje se smanjena aktivnost uragana u Atlantiku i moguća suša na Karibima, a u Pacifiku raste rizik od jačih oluja. U dijelovima Indije moguć je slabiji monsun, kao i veći rizik od suša.

2. Suše i poplave

Povećava se rizik od suša u dijelovima Afrike, Australije, Indonezije i Sjeverne Amerike, a pojačane oborine i poplave izgledne su u dijelovima Južne Amerike, Afrike, Bliskog istoka i na jugu SAD-a.

Orkansko jugo i ciklonalna plima u Donjim Kaštelima
Ciklonalna plima u Kaštelima Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

3. Vrućina i toplinski valovi

Izgledne su iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a te češći toplinski valovi u Južnoj Americi, Europi, Africi, Indiji i Australiji.

4. Rekordne temperature

Globalne temperature mogle bi dosegnuti nove rekorde, osobito 2027. godine.

Ključna posljedica - rekordna toplina

Intenzivan El Niño gotovo uvijek dovodi do rekordno toplih godina jer toplinu iz oceana prenosi u atmosferu, a potom se ona širi diljem planeta.

Klimatski znanstvenik Zeke Hausfather ističe da je 2026. na putu da postane druga najtoplija godina u povijesti mjerenja. Što El Niño bude snažniji, to je veća vjerojatnost da 2027. postane najtoplija godina, a trenutačno iznosi 73 posto.

