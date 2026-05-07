Rastu izgledi za opasan klimatski fenomen: Dolazi ekstrem koji može potaknuti katastrofu

Izgledi da bi El Niño mogao prerasti u jedan od najjačih klimatskih događaja sve su veći, pokazuju podaci objavljeni ovog tjedna
Prema prognozi Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), temperature mora u ključnom dijelu središnjeg ekvatorijalnog Tihog oceana mogle bi krajem godine dosegnuti i do tri Celzijeva stupnja iznad prosjeka. Time bi se približile ili nadmašile rekorde iz 1877. i 2015. godine, čime bi se prešao prag za 'super El Niño', piše Washington Post.
'Mogućnost da se razvije najveći El Niño od 1870-ih očigledno raste', napisao je Paul Roundy, profesor atmosferskih znanosti na Državnom sveučilištu New Yorka u Albanyju.
Sustavno praćenje započelo je oko 1850. godine, a ovo je treći mjesec zaredom kako više modela predviđa da bi snažan El Niño mogao pogurati globalne temperature na nove vrhunce te promijeniti obrasce suša, poplava i valova vrućina diljem planeta, s posljedicama na poljoprivredu, zdravlje i gospodarstvo.
Rijedak ciklonski obrazac povećao izglede
Izglede je povećao rijedak trostruki ciklonski obrazac u Tihom oceanu, potaknuvši snažan nalet vjetra i stvorivši 'vlak' tople vode ispod površine oceana, s temperaturama i do sedam stupnjeva iznad prosjeka.
'Obrasci El Niña povezani su s nestašicama hrane, utjecajem na vodne resurse, pa čak i s građanskim sukobima u tropskim zemljama', upozorila je klimatska znanstvenica Katharine Hayhoe, dodajući: 'Iako su kratkotrajni, njihov utjecaj na društvo može biti dubok.'
El Niño već počinje utjecati na vremenske obrasce, a podaci NOAA-e sugeriraju da bi se fenomen mogao razviti do srpnja.
Što će biti do kraja godine?
1. Tropske oluje i monsuni
Očekuje se smanjena aktivnost uragana u Atlantiku i moguća suša na Karibima, a u Pacifiku raste rizik od jačih oluja. U dijelovima Indije moguć je slabiji monsun, kao i veći rizik od suša.
2. Suše i poplave
Povećava se rizik od suša u dijelovima Afrike, Australije, Indonezije i Sjeverne Amerike, a pojačane oborine i poplave izgledne su u dijelovima Južne Amerike, Afrike, Bliskog istoka i na jugu SAD-a.
3. Vrućina i toplinski valovi
Izgledne su iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a te češći toplinski valovi u Južnoj Americi, Europi, Africi, Indiji i Australiji.
4. Rekordne temperature
Globalne temperature mogle bi dosegnuti nove rekorde, osobito 2027. godine.
Ključna posljedica - rekordna toplina
Intenzivan El Niño gotovo uvijek dovodi do rekordno toplih godina jer toplinu iz oceana prenosi u atmosferu, a potom se ona širi diljem planeta.
Klimatski znanstvenik Zeke Hausfather ističe da je 2026. na putu da postane druga najtoplija godina u povijesti mjerenja. Što El Niño bude snažniji, to je veća vjerojatnost da 2027. postane najtoplija godina, a trenutačno iznosi 73 posto.