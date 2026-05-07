SAD se oglasio o napadima, pljušte optužbe za kršenje primirja

Iranska mornarica je, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, ciljala tri razarača američke mornarice u blizini Hormuškog tjesnaca
Ranije su iranski državni mediji izvijestili da su američke vojne pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom tjesnacu bile pod iranskom raketnom vatrom nakon napada američke vojske na iranski tanker.
Američki dužnosnik rekao je za NBC News da je u četvrtak SAD izveo napade na najmanje dvije lokacije u Iranu. 'Napadi u Bandar Abasu i na otoku Kešm bili su obrambeni, rekao je dužnosnik, i 'ne predstavljaju nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana', prenosi Sky news.
Pljušte optužbe
Sjedinjene Države prekršile su primirje s Iranom ciljajući iranski tanker za naftu i drugi brod koji je ušao u Hormuški tjesnac, izjavila je iranska vojska. 'Agresivna, teroristička i gusarska američka vojska prekršila je primirje', rekao je glasnogovornik iranske vojske, prema iranskoj novinskoj agenciji Press TV. Glasnogovornik je rekao da je SAD izveo zračne napade na 'civilna područja' duž 'obala Bandar Khamira, Sirika i otoka Kešm'. Iranska vojska izjavila je da su američki napadi pokrenuti 'u suradnji s nekim zemljama regije'. Rekli su da su iranske oružane snage odgovorile napadom na američke vojne brodove, navodno im nanijevši 'značajnu štetu'.
Visoki iranski dužnosnik u četvrtak popodne istaknuo je kako neće dopustiti realizaciju 'nerealnog plana' i izlazak iz rata bez plaćene odštete, ne priznajući 'prazne geste' SAD-a.