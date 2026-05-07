SAD se oglasio o napadima, pljušte optužbe za kršenje primirja

Sjedinjene Države prekršile su primirje s Iranom ciljajući iranski tanker za naftu i drugi brod koji je ušao u Hormuški tjesnac, izjavila je iranska vojska. 'Agresivna, teroristička i gusarska američka vojska prekršila je primirje', rekao je glasnogovornik iranske vojske, prema iranskoj novinskoj agenciji Press TV. Glasnogovornik je rekao da je SAD izveo zračne napade na 'civilna područja' duž 'obala Bandar Khamira, Sirika i otoka Kešm'. Iranska vojska izjavila je da su američki napadi pokrenuti 'u suradnji s nekim zemljama regije'. Rekli su da su iranske oružane snage odgovorile napadom na američke vojne brodove, navodno im nanijevši 'značajnu štetu'.